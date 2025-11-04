Algo ha cambiado para el protagonista de Wicked, Jonathan Bailey —y no, no es lo mismo—: el actor británico fue nombrado por la revista People como el Hombre Más Sexy del Mundo 2025.

El anuncio se hizo este lunes por la noche en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Bailey toma el relevo de John Krasinski, estrella de The Office y Jack Ryan, quien fue el elegido en 2024.

“Es un gran honor”, dijo el actor de 37 años a la revista. “Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y, sinceramente, es completamente absurdo”, bromeó.

Bailey conquistó al público como el príncipe Fiyero en su debut cinematográfico con Wicked (2024), el exitoso musical donde interpreta a un encantador estudiante que invita a todos a unirse a su superficialidad. La segunda parte de la película llegará a los cines el 21 de noviembre.

El actor ya había enamorado a millones como Lord Anthony Bridgerton en la serie de Netflix Bridgerton, y obtuvo una nominación al Emmy 2024 por su papel en la serie Fellow Travelers de Showtime. Más recientemente, protagonizó Jurassic World Rebirth, estrenada en julio.

Durante su entrevista con Fallon, Bailey calificó el reconocimiento como un “honor de toda una vida”.“Estoy encantado de que People haya otorgado este título a alguien que realmente puede apreciar el valor de un hombre sexy”, dijo entre risas.

Bailey contó que supo que quería ser actor desde los cinco años, cuando su abuela lo llevó a ver el musical Oliver!. Dos años después, ya estaba cumpliendo su sueño, actuando con la Royal Shakespeare Company. Desde entonces, ha tenido una sólida carrera teatral, incluyendo su reciente interpretación de Ricardo II en Londres.

Abiertamente gay, Bailey también ha usado su plataforma para apoyar causas sociales. Es fundador de The Shameless Fund, una organización que apoya a grupos LGBTQ+.“Sé que el sector LGBT está bajo una enorme presión en este momento”, dijo. “Ha sido increíble conocer a personas con tanta experiencia y ver el potencial de lo que podemos lograr juntos”.

El primer “Hombre Más Sexy del Mundo” elegido por People fue Mel Gibson en 1985. Desde entonces, el título ha sido otorgado a figuras como Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan y Patrick Dempsey.

Bailey será la figura de portada en la próxima edición de People, que saldrá el viernes. Aunque tuvo que mantener el secreto, confesó que no pudo resistirse a compartir la noticia con su perro, Benson, quien también aparecerá en la revista.