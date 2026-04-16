La cantante colombiana Karol G sorprendió recientemente al compartir un episodio poco conocido de su vida sentimental, al revelar que descubrió una infidelidad de una expareja gracias a la tecnología de geolocalización de un teléfono móvil.

La artista habló del tema durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, donde reflexionó con franqueza sobre cómo esa experiencia marcó su manera de manejar las relaciones personales.

Durante la conversación, la intérprete —cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro— explicó que en ese momento su entonces pareja aseguraba encontrarse en casa, aunque los datos de ubicación indicaban algo completamente distinto. Según relató, la información reveló que el hombre estaba en otro país, lo que confirmó sus sospechas y precipitó el final de la relación.

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“Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”, reveló.

Sin entrar en detalles sobre la identidad del exnovio ni la fecha en que ocurrió el episodio, la artista dejó claro que la situación influyó de forma decisiva en su postura actual frente a la deslealtad. Aseguró que, cuando se rompe la confianza, no considera viable continuar con la relación ni ofrecer segundas oportunidades.

“La confianza es fundamental”, expresó la cantante, quien subrayó que para ella un límite claro ante la infidelidad significa cerrar el capítulo y seguir adelante sin retrocesos.

Las declaraciones de la estrella urbana generaron reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales destacaron la honestidad con la que habló sobre un aspecto íntimo de su vida. La revelación también muestra un lado más personal de la artista, que pese a su éxito internacional continúa compartiendo experiencias con las que su público puede identificarse.