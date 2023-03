No hay duda de que Chayanne es y seguirá siendo el favorito de muchos.

El talento, el carisma, la humildad y el físico del artista puertorriqueño han hecho uno de los artistas favoritos más reconocidos a nivel munidal y que sigue manteniendo vigencia a pesar de que tiene más de 30 años de carrera musical.

En estos días el artista se ha vuelto tendencia en las redes sociales por una foto del año 1996 que publicó una fanática.

En la misma aparece el cantante de “Tiempo de Vals” mostrando su tonificado cuerpo en un bikini.

Lo que hacen las redes sociales. Impresionante experiencia. Mi foto preciada con Chayanne de 1996 es viral. [Foto] "¿Por qué va armado?": Imagen viral de Chayanne en zunga causa furor en las redes https://t.co/AWKVihxcyN a través de @Cooperativa — Jocelyn Corada (@jcorada) February 27, 2023

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, escribió la mujer ocmo calce de la imagen.

Como era de esperarse, los comentarios a la foto prendieron las redes y la imagen se fue viral a casi 30 años de haber sido tomada.