Nueva York. Los abogados del rapero Sean Combs, conocido como ‘Diddy’ y declarado culpable el pasado julio de transporte para ejercer la prostitución, han pedido al juez del caso que dicte para él una sentencia de no más de 14 meses de prisión efectiva.

En un documento presentado este lunes por la noche, su equipo legal, encabezado por Marc Agnifilo, piden que tras cumplir este tiempo en prisión se le conceda la libertad supervisada.

La defensa argumenta además que Diddy ya está cumpliendo esta condena “en una de las peores instalaciones federales del país”, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York).

El rapero de 55 años permanece recluido en este centro desde su detención en septiembre del año pasado, por lo que ya prácticamente habría cumplido la sentencia que piden sus abogados.

Ese mes, el artista fue acusado por la vía federal de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución, pero tras un juicio de dos meses fue declarado culpable solo de este último delito, el más leve de todos.

“Combs debe ser sentenciado por las razones por que el jurado lo declaró culpable. Sería ilegal y una perversión de la justicia que el tribunal lo condenara como si el jurado lo hubiera hallado responsable (de los otros cargos)”, apunta hoy su defensa.

El juez del caso, Arun Subramanian, dictará sentencia contra el rapero el próximo 3 de octubre, finalizando así uno de los juicios más mediáticos de este año en Estados Unidos.

La fiscalía tiene hasta el próximo lunes para recomendar una condena, y la pena máxima que podría enfrentar Diddy es de 20 años.

Justo hoy, la rapera Yung Miami, cuyo nombre real es Caresha Browniee y que mantuvo una relación sentimental con Diddy durante tres años, escribió una carta a Subramanian en la que le define como “cariñoso, genuino y solidario”.

“Me ayudó a formarme tanto personal como profesionalmente. Creyó en mí, me ayudó a crecer y me enseñó a ser mejor empresaria”, apunta la artista en la misiva.

Durante el proceso judicial, dos exnovias del artista, la cantante Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane, le acusaron de forzarlas a participar en maratones sexuales con prostitutos y de agredirlas sexual y físicamente.

Tras finalizar el juicio, la defensa pidió la libertad bajo fianza de Combs, pero Subramanian se negó argumentando que el rapero suponía un peligro para Ventura y Jane.