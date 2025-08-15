La empresaria y modelo Maripily Rivera se estrenó como autora al presentar anoche su nuevo libro autobiográfico “Con la Fuerza de un Huracán”, en un emotivo evento en la librería The Bookmark de Liberty Square en San Patricio Plaza.

La ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo llegó acompañado de su hijo, José Antonio “Joe Joe” García, al evento que estuvo rodeado de fanáticos, allegados y medios de comunicación donde compartió detalles de su nueva obra.

“¡Gracias! Esto es de ustedes, esto es de mi equipo de trabajo, de (mi manejador) Carlitos (Bermúdez), de (mi productora) Soraya (Sánchez), de mi hijo, a quien le dedico este libro, que es mi fuerza más grande, el motivo más grande de este libro, el que me dio la fuerza como un huracán para yo poder escribirlo”, expresó Maripily, en su presentación. “Este libro es mi verdad, mi historia, mis caídas y mis victorias. Quiero que quien lo lea sienta que, pase lo que pase, siempre es posible levantarse más fuerte”, agregó.

PUBLICIDAD

“Con la Fuerza de un Huracán” busca ser un testimonio de resiliencia, determinación y pasión, escrito con la misma energía que la ha convertido en una figura icónica en Puerto Rico y la comunidad latina.

La periodista Ana Enid López estuvo a cargo de la redacción del libro, mientras que el prólogo lo hizo su amigo y manejador Carlos Bermúdez.

Fanáticos se dieron cita al evento para recibir encontrarse con la empresaria boricua. ( Suministrada )

El evento también reunió a seguidores que esperaban la oportunidad de conocerla, obtener su libro autografiado y tomarse fotos con ella, convirtiéndose en una celebración de cercanía y gratitud.

“Con la Fuerza de un Huracán”, que es el libro más vendido ahora mismo en Amazon, está disponible en The Bookmark, en librerías seleccionadas y plataformas digitales.