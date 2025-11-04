Maripily Rivera se sometió a mediadios de octubre a una cirugía de cambio de implantes y reducción de senos.

En ese momento, la empresaria puertorriqueña admitió que fue una decisión difícil, especialmente después de 16 años con los mismos implantes.

“Fue una decisión bien difícil de tomar”, reconoció en su momento la modelo y emoresaria.

“Llevo 16 años con ellos, tengo mucho miedo de volver a la sala de cirugía, y tuve que parar un poco lo que es el trabajo y la vida intensa de Maripily. Ustedes saben que yo no paro de trabajar, no paro de viajar, y esa es la parte un poquito difícil; el gimnasio también. Para mi recuperación tengo que estar como un mes, mes y medio fuera de todo.”

PUBLICIDAD

Aunque la cirugía fue un éxito, Maripily no había mostrado públicamente los resultados hasta el pasado viernes, cuando lo hizo por primera vez en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo.

“¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la operación?” le preguntó Verónica Bastos durante la entrevista.

“Estoy superbién”, respondió Maripily.

“Vine ahora de la cita del cirujano. Ya la semana que viene me cortan los puntos porque entro a la tercera semana, pero estoy bien, gracias a Dios”, añadió la boricua.

No solo se siente bien, sino que luce espectacular tras su cirugía.

Maripily se llevó elogios no solo de Bastos sino también de su compatriota Giselle Blondet.

“Están bellas, se te ven bellas”, comentó Blondet, mientras que Bastos le dijo que “te quedaron hermosas”.

En las redes sociales también aplaudieron la cirugía de la puertorriqueña y hasta le dijeron que se quitó años de encima.