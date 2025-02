El próximo domingo 23 de marzo a las 4:00 p.m., el Moneró Café Teatro y Bar, ubicado en Bellas Artes de Caguas, será el escenario de “La Gran Noche de Raphael”, un espectáculo en homenaje al inmortal artista español.

El experimentado actor, director y cantante Alejandro Primero, reconocido por su extraordinario talento, será el encargado de esta mágica interpretación. Asumirá el desafío de caracterizar a Raphael, un ícono de la música, prometiendo una noche inolvidable.

“La gente no solo verá a Alejandro, verá a Raphael. Mi compromiso es convertirme en él, en ‘el que sigue siendo aquel’. Este show está dedicado al maestro, y prometo dar mi mejor actuación para honrar su legado. Me estoy preparando como nunca antes para este tributo, porque no es solo un ídolo, es una leyenda”, compartió Alejandro mediante comunicación escrita.

PUBLICIDAD

El evento incluirá un recorrido por los grandes éxitos del “Niño de Linares”, con joyas como Digan lo que digan, Yo soy aquel, Escándalo, Qué sabe nadie, En carne viva, Ella y Como yo te amo. Además, el público podrá disfrutar de piezas emblemáticas como La balada de la trompeta, Que nadie sepa mi sufrir y ¿Y cómo es él?, en una velada llena de emoción, nostalgia, pasión y otros clásicos que han marcado generaciones.

Para dar vida a esta presentación, Alejandro contará con el respaldo de una banda dirigida por el director Cuqui Rodríguez y un talentoso cuerpo de baile, con coreografías a cargo de Raúl de la Paz. Cada nota y cada paso han sido cuidadosamente preparados para transportar al público al universo de Raphael.

La función en Caguas marcará el comienzo de una gira que llevará esta celebración a diferentes recintos.

· Sábado 29 de marzo, 8:30 p.m. - Ballroom Rumbao, Hotel by Marriott en la bahía de San Juan

· Sábado 10 de mayo, 7:00 p.m. - Teatro Centro Sor Isolina Ferré, Ponce

· Domingo 18 de mayo, 8:00 p.m. - Teatro Tapia

“No es tarea fácil transformarse en Raphael”, admitió Alejandro. “Es un artista único e irrepetible, cuya esencia ha evolucionado a lo largo de las décadas. Estoy estudiando cada detalle: sus manierismos, sus movimientos, su forma de interpretar…Todo con el respeto y la admiración que le tengo desde que era niño. Será una gran noche para todos los que aman su música”, agregó.

Las entradas para “La Gran Noche de Raphael” ya están disponibles en Ticketera.com.