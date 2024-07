Ciudad de México. La cantante mexicana Ana Gabriel expresó sentirse agotada por el rumor que la ha perseguido durante años, según el cual su exitoso tema “Simplemente amigos” fue dedicado y compuesto para la actriz Verónica Castro.

La intérprete de 68 años habló durante uno de sus recientes conciertos, donde desmintió tales especulaciones y detalló para quién realmente hizo la canción.

En un video que circula en TikTok, la voz detrás de “No te hago falta” dijo antes de cantar: “No voy a aclarar mucho más que de esta canción, precisamente, si sacan la cuenta, esos que hablan deberían darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse”.

PUBLICIDAD

Una verdadera reina aclarando lo que a muchos fans creo que ya nos tiene hasta la madre como dice ella 🤣🤣. Ese carácter hermoso que tiene Ana Gabriel 😍 le amo!! pic.twitter.com/8MzyzOC1FI — Luce (@LuzRami44250973) July 18, 2024

Ana Gabriel explicó que el tema lo escribió para todo su público. Aunque no le daría pena confesar que fuera para la madre de Christian Castro, reiteró que esta dedicatoria no es correcta.

“Esta canción la hice porque Dios me la dio para ti, para ti, para aquel, y no me avergüenzo que digan que se la compuse, no me avergüenzo, pero lo que es, es, y es una gran mentira que yo se la haya compuesto”, añadió.

Las versiones sobre una supuesta relación amorosa entre las famosas han circulado en internet en diferentes épocas, debido a su cercana amistad pasada.

No obstante, en 2021, el periodista de espectáculos Jorge Carbajal reveló que una fuente de confianza le había contado que Ana Gabriel había afirmado que nunca tuvo una relación sentimental con Verónica Castro, a pesar de que le hubiera gustado.

Además, se informó que las artistas convivieron estrechamente en ocasiones, compartiendo alojamiento durante sus proyectos profesionales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni desmentida por las intérpretes.