La actriz y cantante Denise Quiñones se une al cantautor puertorriqueño Gabriel Mora para darle rienda suelta al bolero en su nueva colaboración musical titulada “Reencuentro”, una pieza que busca rescatar la escena del conocido género musical al fusionarla con sonoridades modernas y un delicado toque boricua.

“Reencuentro” narra el encuentro de dos almas que, sin planearlo, descubren una conexión profunda, casi como si se conocieran de otra vida.

“‘Reencuentro’ es un tema muy especial para mí porque representa esta nueva etapa de mi vida artística. Con Gabriel logramos capturar la magia del bolero clásico desde una mirada contemporánea, y siento que el público podrá identificarse con su historia y su emoción”, expresó Quiñones, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, Mora, reconocido por su estilo pop tropical y balada contemporánea, aporta su sensibilidad compositiva y su voz a un tema que se distingue por su elegancia y por su acercamiento al bolero desde una mirada actual.

El tema fue producido por Marcos Sánchez —productor principal— junto a Gabriel Mora, quien también se desempeñó como coproductor. Sánchez, reconocido por su trabajo con artistas como Kany García, Luis Enrique y Natalia Lafourcade, aporta su sello de calidad y experiencia a esta colaboración, que consolida el vínculo creativo entre Denise y Gabriel.

El video oficial de “Reencuentro”, dirigido por Javier Rosado (Limbelcity) y filmado en Monkey Do Studios, combinará elementos visuales modernos y clásicos que refuerzan el espíritu atemporal de la canción. El estreno del video coincidirá con el lanzamiento del tema en todas las plataformas digitales.

“Esta canción es un regalo para el público que ha seguido a Denise por más de dos décadas, y también una celebración del bolero, que sigue siendo parte viva de nuestra identidad”, añadió Gabriel Mora.

“Reencuentro” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 19 de octubre de 2025 y el video en el canal de YouTube @Denisequinones9