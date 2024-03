“Me estoy cansando de aguantar que todo el mundo me arrastre en mi vida y en Internet”, así se expresó la cantante Lizzo al anunciar este viernes su retiro de la escena musical.

La intérprete de “About Damn Time” acudió a sus redes sociales para desahogarse y compartir su reciente estado de animo en medio de la industria musical.

“Lo único que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de cómo lo encontré. Pero empiezo a sentir que el mundo no me quiere en él”, expresó la cantante en una “historia” en Instagram.

PUBLICIDAD

Lizzo se desahoga en su cuenta de Instagram y anuncia su retiro de la escena musical. ( Captura )

En el mismo mensaje, la artista estadounidense manifestó que se enfranta “constantemente a las mentiras que se dicen sobre mí para obtener influencia y puntos de vista... a ser el blanco de las bromas todo el tiempo por mi aspecto... a que personas que no me conocen se burlen de mi carácter y me falten al respeto”.

“Yo no me apunté para esta mierda. Renuncio”, concluyó.

Dicho comentario se produce a seis meses de que la cantante, su empresa Big Grrrl Big Touring Inc. y otras empleadas ejecutivas enfrentaran una demanda por presunto acoso sexual y promover un ambiente laboral hostil por parte de tres bailarinas y la diseñadora de moda Asha Daniels.

Según el recurso legal que reveló la cadena de noticias NBC News en ese entonces, la modista Asha Daniels, quien fue contratada en septiembre de 2022, expuso que fue despedida injustamente luego de denunciar que la directora de vestuario de Big Grrrl Big Touring, Amanda Nomura, realizó expresiones estereotípicas sobre mujeres negras, refiriéndose a las demandadas como “gordas”, “inútiles” y “tontas”, al tiempo que las obligaba a cambiarse de ropa frente a un equipo de producción compuesto mayormente por hombres blancos que se “quedarían embobados” al verlas.

Además, Ron Zambrano, abogado de Daniels y las otras partes demandantes, aseguró a dicho medio que la voz detrás de “Truth Hurts” ha generado un “ambiente sexualizado y racialmente cargado en sus giras donde su equipo administrativo parece apoyar esas conductas, por lo que no se toman cartas en el asunto”.

Lizzo, quien habitualmente defiende la positividad corporal, también está acusada de criticar a una exempleada por su aumento de peso después de acusar a la bailarina de no estar comprometida con su empleo.