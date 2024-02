El músico puertorriqueño Antonio “Toñito” Vázquez Ponce, conocido como “El Trombón Nacional” y quien grabó en más de 300 discos de artistas como Juan Luis Guerra, Tito Puente, Oscar D’ León y Tego Calderón, falleció a sus 62 años a causa de complicaciones de salud.

“Les quiero dar las gracias a todos los que oraron por mi queridísimo padre, Antonio Vázquez Ponce ‘Trombón Nacional’, el cual pasó hoy a morar con nuestro Dios. Que descanses en paz mi querido viejo”, expresó en sus redes sociales Omar Vázquez Rivera, uno de los cinco hijos del fenecido.

Varios artistas puertorriqueños, entre ellos, los cantantes Rico Walker, Willito Otero y Juan Pablo Díaz, y el músico Christian Nieves, también expresaron sus condolencias a los cinco hijos de Vázquez Ponce -Omar, Luis, Carla, Franco y Gadiel, y a su viuda, Magda Laboy.

“Triste la noticia del fallecimiento del amigo Toñito Vazquez, el Trombón Nacional de Borinquen. Descanso eterno Hermano. Consuelo para su Familia” (sic), expresó Walker, excantante de la orquesta de Willie Rosario, en su cuenta de Facebook.

Otero, por su parte, resaltó a Vázquez Ponce, a quien describió como “uno de los trombonistas más extraordinarios de Puerto Rico”, por grabar un solo de trombón en el tema El Barrio, incluido en su disco ¡Que Comience la Función! (2016).

“Cabe señalar que su virtuosismo como músico era multiplicado en su don como persona. Desde que me conoció, me apoyó y me dio su aprobación y respeto, cosa que pocos hicieron en mis comienzos. Toño, te amo y te llevaré siempre en mí”, sostuvo.

A su vez, Díaz, quien en el año 2017 recibió a una nominación al Grammy por su disco En Fase Dos a Mejor Álbum de Salsa, reflexionó que “en el solo nos lo dice todo” por la demostración profesional que realizó Vázquez Ponce por más de cuatro décadas en el trombón.

Nieves, conocido por sus repiques del cuatro puertorriqueño en temas de Ricky Martin, Tommy Torres y Tego Calderón, dijo que con la muerte de Vázquez Ponce, “se nos fue un grande, un hermano, un músico con papeles o sin papeles”.

“Con su sabor y expresión inigualable, ese es y será nuestro trombón nacional. De aquí, de Salinas, Puerto Rico!!! Gracias por todo lo que nos dejaste, sobre todo tu humildad y sencillez”, apuntó.

Vázquez Ponce, hermano del también conocido trombonista Víctor Vázquez (Ricky Martin, Calle 13), inició su formación musical desde niño tocando la conga, pero se influyó por su padre para dedicarse al trombón, aunque sus primeras lecciones musicales fueron dadas en la escuela elemental de Salinas (sur).

En el año 1977, realizó su primer trabajo discográfico con la Orquesta de Chamaco Rivera y extender su trayectoria musical grabando en otros álbumes de El Gran Combo de Puerto Rico, Bobby Valentín, Larry Harlow, Eddie Palmieri, Tommy Olivencia, Tony Vega, Tito Rojas, Roberto Roena, Frankie Ruiz, entre otros.