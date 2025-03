Cualquiera que escucha su voz sabe de quién se trata; sin embargo, su apariencia es muy distinta a la de hace 29 años. Pese a que el paso del tiempo siempre pasa factura, Tori Amos se mostró irreconocible y volvió a estar en boca de todos.

La cantante estadounidense, que hoy tiene 61 años, comenzó en el mundo de la música de la mano del grupo pop de los ochenta Y Kant Tori Read, en el que se desempeñó como vocalista, desde 1984 hasta 1989. Una vez que este se separó, inició su carrera como solista y terminó consagrándose como una de las artistas femeninas más vanguardista de la década del 90.

Tori Amos poses for photographers during her album release party held at Spotlight Live in New York on Tuesday, May 1, 2007. Amos performed a selection of songs from her new album "American Doll Posse". (AP Photo/Adam Rountree) ( ADAM ROUNTREE )

Sexualidad, feminismo, política y religión eran los temas que tocaban algunas de sus letras. Aquella revolución melódica conquistó a personas de todas partes del mundo, lo que la llevó, en 1996, a conseguir el puesto número 1 en Reino Unido con su hit “Professional Widow”.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 230,000 seguidores, Tori sorprende con su pelo rojizo, aunque un poco más cobrizo. Sus ojos claros destacan por sobre los lentes junto a los looks que luce, motivo por el que no pasa inadvertida en sus publicaciones.

En su perfil comparte gran parte de su trabajo. Hace unos meses, causó furor al anunciar el lanzamiento de “Tori and the Muses”, su primer libro ilustrado para niños. “Estoy muy emocionada de anunciarles que mi primer libro ilustrado para chicos, Tori and the Muses se publicará el 4 de marzo de 2025. No puedo esperar a que todo el mundo lo lea y vean todas las increíbles ilustraciones de los impresionantes talentosos @demelsahaughton”, escribió.

Asimismo, el mismo día de la publicación compartió la feliz noticia de que el ejemplar se podrá escuchar y con su voz. “¡Más noticias emocionantes!¡Ahora podés conseguir el audio libro de Tori and the Muses, leído por la propia Tori!“, comentó.

“Álbum absolutamente hermoso, calidad perfecta y sonidos/instrumentos tan diversos dentro de cada canción”; “¡Muy emocionada de compartir esto con mi hija de 9 años y medio!! ¡¡A ella le encantan las canciones de este libro y no podemos esperar a que llegue nuestra copia!!“ y ”Gracias por la hermosa nueva música y esta inspiradora historia que ilumina la oscuridad actual", fueron algunos de los comentarios más destacados que recibió.

A lo largo de su carrera, Tori lanzó varios éxitos musicales como “Crucify”, “Silent All These Years”, “God”, “Cornflake Girl”, “Caught a Lite Sneeze”, “Spark”, “1000 Oceans”, “Flavor” y “A Sorta Fairytale”. A su vez, vendió más de 12 millones de álbumes alrededor del mundo y estuvo nominada para numerosos premios, entre ellos los MTV VMA, ocho veces al Grammy y fue ganadora de un Echo Awards, en 2012.

El 6 de diciembre de 2024, lanzó “Diving Deep Live”, un nuevo álbum en directo que incluye versiones de canciones de toda su discografía. El mismo fue grabado durante su gira “Ocean to Ocean”, entre 2022 y 2023, con el director musical y bajista Jon Evans y el baterista Ash Soan.

El amor por la música comenzó a sus dos años, cuando se dio cuenta de que podía tocar de oído, y a los tres empezó a componer sus propias canciones. Así fue que a los cinco se convirtió en la persona más joven en ser aceptada en el prestigioso Conservatorio de Música de Peabody, de la División de la Preparatoria Baltimore.