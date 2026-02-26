Nervioso, pero bien puesto pa llevar gozo y fe con mucho sazón.

Israel Houghton y su grupo New Breed se prepara para alzarse con sus “coritos” este próximo 3 de abril, Viernes Santo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Se siente como una ocasión importante, muy especial, algo oportuno, me siento muy honrado de intentar llenar ese recinto con el sonido y la presencia de Dios en Viernes Santo”, dijo el artista, quien se presentará en tierra boricua luego de 10 años en el concierto titulado “Memorias: Haced esto hasta que vuelva”, que incluirá las presentaciones de otros grupos como Grupo Kabed y Uno Collective.

PUBLICIDAD

“El ser convocado con esa tarea pequeña, estoy nervioso, pero muy emocionado por lo que Dios va a hacer esa noche”, agregó el compositor y lider religioso.

Houghton se encuentra feliz de regresar a la Isla del Encanto junto al colectivo que fundó hace más de 25 años no solo para congregarse en la Fe, sino para “llevar música que nos ha conmovido y conectado a todos como uno” a uno de los “venues” principales del Caribe.

Israel y su colectivo cristiano serán uno de los grupos que se presentara en el concierto "Memorias: Haced esto hasta que vuelva". ( Suministrada )

“Si alguna vez ha habido un momento para conectar con algo que no sea polémico, y que simplemente sea para decir: ‘Jesús es el Señor, es Viernes Santo, pronunciemos el nombre de quien nos rescató’, si pudiéramos dejar a un lado nuestras diferencias solo durante ese tiempo y unirnos en lo que sí estamos de acuerdo, podría ser increíble”, apuntaló Houghton, quien visita anualmente la Isla junto a la cantante y actriz puertorriqueña-ecuatoriana Adrienne Bailon-Houghton, con quien lleva más de nueve años de casado.

Y esa emoción es la que también anheló manifestar con “Coritos Vol. 1″, una de sus más recientes producciones discográficas que rinde homenaje a la tradición de la alabanza en las iglesias de habla hispana y que a principios de febrero se alzó con un Premio Grammy como Mejor Álbum Musical Cristiano Contemporáneo, haciendo historia como el primer disco completamente en español en lograrlo en dicha categoría.

“La mayoría de las veces que escuchábamos los ‘coritos’, en nuestra niñez, siempre era ese sonido espontáneo, como improvisado, pero incluso en toda esa espontaneidad y naturalidad, había algo muy cálido y conectivo”, compartió Hougton, sobre la inspiración del disco grabado en Nueva York que cuenta con las voces de su propia esposa, así como Unified Sound, Miel San Marcos, Marcos Witt, Lucía Parker, Cristabel Clack, Evan Craft, Nate Diaz, Aaron Moses y Janina Rosado.

PUBLICIDAD

“Simplemente dijimos que esas melodías y esas canciones tenían que protegerse y presentarse de alguna manera. Nos propusimos añadirles un poco más de ‘sazón’ y quisimos hacerlo con la mayor autenticidad posible”, agregó el estadounidense, asegurando que temas como “Coritos de fuego” y “Digno (Oh, mi fiel Señor” se interpretarán en el Choli, así como algunos temitas del ayer.

“La gente me ha preguntando cuándo haremos otra grabación de ‘Coritos’, y no les quiero decir mucho, pero... lleguen al Choliseo esa noche, porque creo que algo será grabado allí, y la gente podrá regresar a ese momento de la historia. Eso es lo que espero, ¡veremos que sucede!”, manifestó Houghton.

Boletos para “Memorias: Haced esto hasta que vuelva” se encuentran en Ticketera.