Luego de 10 años sin presentarse en la Isla, la reconocida banda multiplatino y ganadora de tres premios Grammy, Maroon 5, anunció su regreso a Puerto Rico para el domingo 3 de mayo, a las 8:30 de la noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los boletos para el espectáculo que, será una producción de Paco López, estarán disponibles a partir del próximo viernes, 27 de febrero desde las 10:00 de la mañana, a través de Ticketera.com.

“Finalmente podemos anunciar que Maroon 5 regresa a Puerto Rico. Estamos muy entusiasmados y sabemos que este concierto será una experiencia para los fanáticos que llevan años esperándolos y quieren cantar los grandes éxitos de la banda que todos aman”, indicó López mediante declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Este concierto marca el reencuentro de Maroon 5 con el público puertorriqueño tras una década. La agrupación cuenta con una sólida trayectoria que abarca múltiples éxitos globales como: “Payphone”, “She Will Be Loved”, “Sugar”, “Moves Like Jagger” y “Maps”, entre otros temas que forman parte del repertorio que los puertorriqueños podrán disfrutar en vivo.

La presentación en el recinto más importante de Puerto Rico promete un recorrido por las distintas etapas de la trayectoria de la banda, combinando sus clásicos con su propuesta musical más reciente.

El pasado año, la banda lanzó su octavo álbum de estudio, Love Is Like, que incluye los sencillos “Priceless” y “All Night”, demostrando su capacidad para seguir explorando nuevos sonidos sin perder la identidad que la define.