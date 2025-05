Miami. Prince Royce regresa a sus raíces musicales en ‘Eterno’, su octavo álbum de estudio, en el que adapta al ritmo de bachata canciones icónicas del pop anglosajón, un proyecto que, según explicó en entrevista con EFE, surgió entre dudas, exploración musical y recuerdos personales.

“Al principio no me convencía mucho la idea de hacer un disco de versiones. No quería que pareciera que estaba copiando lo que hice hace 15 años”, dijo el artista, en referencia a su primer éxito, la versión bilingüe y en bachata de ‘Stand By Me’.

Tampoco quería que el público anglo rechazara estos clásicos “latinizados”. Sin embargo, le ganó la emoción “de hacer algo que uniera generaciones, que hablara de nostalgia y de identidad musical”.

En ‘Eterno’, Royce reinterpreta 13 temas originalmente interpretados por The Beatles, Bee Gees, Lionel Richie, The Temptations, Luther Vandross y King Harvest, entre otros.

“Me puse a escuchar música de los 70, 80 y 90. Quería ver qué canciones encajaban naturalmente en bachata, sin forzarlas. Algunas no funcionaban y las descarté, pero estas sí fluyeron”, detalló. La lista incluye clásicos como ‘My Girl’, ‘Stuck on You’ y ‘Dancing in the Moonlight’.

Royce contó que la inspiración también fue personal. El éxito de los Bee Gees ‘How Deep Is Your Love’, una de las canciones del disco, era la favorita de su madre cuando emigró a Estados Unidos y trabajaba en una fábrica.

“La escuchaba todo el tiempo en la radio. Incluirla en el álbum fue una forma de honrar ese recuerdo”, dijo con emoción.

La más “joven” de las canciones es ‘I Want It That Way’ de los Backstreet Boys, que Royce recuerda de sus años de escuela, cuando ya sabía que amaba la música con toda su alma, pero todavía no sabía que quería dedicarse a ella.

“Yo entré al mercado latino con una canción en inglés llevada a bachata. Esta vez quería volver a ese punto, pero con más experiencia, más identidad y más cariño por la música que me marcó”, comentó.

De hecho, de esos inicios trajo su versión de ‘Yesterday’, el éxito de The Beatles. “Yo la tenía escogida desde desde el 2009. Estábamos entre ‘Yesterday’ y ‘Stand by me’ y siempre se me quedó como que ese esa canción en mente y siempre supe que la tenía que meter en algún proyecto”, recordó.

El álbum fue producido por su colaborador habitual, D’Lesly Lora. Aunque se respetaron los acordes y tonos originales de cada canción, los arreglos incluyen percusión, guitarra y el ritmo distintivo de la bachata.

Para el artista, nacido en Nueva York de padres dominicanos, el proyecto es también una fusión de sus mundos. “Para mí fue muy importante que las canciones quedaran de una forma que los latinos las sintieran suyas, pero que los anglos no pensaran que las destrozamos. Desde las traducciones hasta los arreglos fueron hechos con ese objetivo”, aseguró.

En los temas, Royce canta en inglés y en español. Algunas de las entradas son fieles al tema original, antes de entrar con el ritmo de la bachata. En otros, se asoman como recuerdos en medio de la canción. Es un balance que refleja su vida bicultural y la de millones de hijos de inmigrantes.

A los 36 años, el llamado Príncipe de la Bachata ha comenzado a pensar en su legado. El título del disco ‘Eterno’ hace referencia “a los clásicos que grabamos”, pero también representa su intención de hacer música que perdure.

“Pocas cosas en la vida son eternas, la música es una de ellas. Sé que en el futuro me voy a hacer mayor. Ya mi voz no va a sonar igual, las grabaciones perduran, por eso siempre me esfuerzo en que representen lo mejor de mí en ese momento, porque sé que quedarán para siempre y, si lo hicimos bien, el público seguirá abrazándolas”, explicó.

En los próximos meses el artista comenzará a preparar una nueva gira y además expandir las alas más allá de la bachata. Le llama la atención explorar más el R&B, uno de sus géneros musicales favoritos y regresar a la actuación.