De pequeños, muchos solíamos pensar en convertirnos en doctores, salir al espacio, encontrar la cura de todos los males a través de las ciencias, o simplemente, pensar en qué iba a jugar con los amiguitos en la hora del recreo.

Pero estas tres niñas convirtieron un pasatiempo familiar en una oportunidad para compartir su tiempo y de cara al futuro desarrollar el mismo talento de su papá.

Ahora las adolescentes Lany, Nayi y Bella se enfocan en mostrar su talento y amor por el “heavy metal” como The Arroyo Sisters.

Las hermanas, puertorriqueñas de la diáspora, hablaron con Primera Hora sobre el nacimiento de este proyecto musical que comenzó a florecer desde temprana edad mientras veían a su papá, Edgardo “Rocco” Arroyo, practicar la guitarra eléctrica en su hogar en Alaska.

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Se trataba de momentos de regocijo del padre con sus tres retoños mientras se encontraba estacionado como militar en el frío estado. Allí les inculcaba el poder detrás de ese género, de su volumen, de su distorción, ritmo acelerado y poderosas vocalizaciones.

“Cuando él practicaba, nosotras llegábamos al cuarto y bailábamos con la música. Y con el paso del tiempo ese afán por la música creció”, comentó Lany, de 15 años, quien se destaca como la guitarrista y vocalista del conjunto.

¿Pero qué la llevó a ella y a sus hermanas gemelas de 11 años a querer aprender a tocarlo?

“Como en Alaska siempre estaba superfrío afuera no había mucho que hacer. Entonces le pedí a papi que me enseñara a tocar. Yo tenía nueve años y lo empecé como un pasatiempo”, expresó la adolescente, quien aseguró que el “hobby” se transformó en una oportunidad dorada cuando Nayi y Bella también aprendieron a tocar música desde los nueve años.

“Nayi y yo comenzamos a tocar el bajo juntas”, dijo por su parte Bella, una de las gemelas. “Pero papá empezó a ver que Nayi encajaba mejor con el bajo, era más su personalidad, y en mi caso la batería iba a ser mejor para mí”.

Bella, quien ahora no tiene miedo en darlo todo detrás de la percusión, aprendió a tocar viendo tutoriales y con mucha paciencia para dominar el instrumento acústico.

“Al final, la batería y yo encajamos”, sostuvo.

Nayi, Lany y Bella se unieron como banda tras aprenderse una canción del grupo Helloween. ( Suministrada )

El momento definitorio para unirlas como trío fue cuando decidieron aprender su primera canción juntas: el tema “I Want Out” de Helloween. A partir de entonces no han parado, adentrándose en una aventura que las ha llevado a tocar en diversos puntos del estado de Florida, lugar que hoy día llaman hogar.

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En Puerto Rico ya son conocidas por sus shows en pueblos como Mayagüez, Isabela, San Juan, Ponce y Yabucoa. Allí se presentaron en el “Metal Fest”, donde sorprendieron a un público compuesto mayormente por hombres de aspecto rudo, largas melenas y barbas, “uniformados” con mahones y jackets de cuero o denim, con números como “South of Heaven” de Slayer o “Toxicity”, de System of a Down.

“Normalmente, cuando vamos a los shows, nuestras presentaciones no suelen empezar con muchas personas en el público. Pero tan pronto empezamos a tocar, se empieza a llenar el ‘venue’. Ahora nos impresiona la cantidad de personas que están viniendo a vernos”, indicó Lany.

Nayi agrega que la audiencia “se pone hyped” o llegan muy emocionados a ver sus presentaciones.

“Ellos nunca se esperan que vayamos a tocar mucho, pero les tocamos una o dos canciones y empiezan a prestarnos atención. Incluso, empiezan a vitorear por nosotros y la verdad es que me da mucha alegría cuando eso ocurre, porque tú nunca sabes qué esperar en cada escenario”, expresó la bajista y vocalista.

“Es sumamente emocionante tocar frente a tanta gente ahora”, agregó.

Viven por la música

Lany afirma que más allá de encender las tarimas con su “heavy metal”, hay otros pasatiempos que pueden disfrutar en su día a día.

“No son muchos los ‘hobbies’, pero en mi caso me gusta mucho dibujar; amo pasar el día en el exterior”, destacó la adolescente, aunque afirma que esos quehaceres son más un complemento, dado que su norte es la música.

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Bella, por su parte, asegura que le encanta concentrarse en sus estudios porque, “me gusta mantener mis notas altas”.

Y Nayi también disfruta su trabajo escolar, afirma, y seguir aprendiendo a conectar con el bajo.

A la pregunta de si tienen interés por comenzar a trabajar música inédita en el futuro, Lany contestó que aunque de momento siguen enfocadas en llevar alegría al público con sus ‘covers’, ya están empezando a trabajar en creaciones propias, aunque el proceso se encuentra en pañales.

“Estamos trabajando con un tema original, pero ahora mismo no tiene líricas... Esto es algo que realmente esperamos lograr”, indicó Lany.

The Arroyo Sisters regresarán a Puerto Rico para presentarse una vez más ante una fanaticada que han ido construyendo poco a poco pero consistentemente en la escena metalera. Igualmente, para poner a ante la consideración de el público que aun no las conoce la energía y furia del “metal pesado” del talento emergente boricua.