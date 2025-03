A tan solo unos días de anunciar su tan esperado Sinfónico Usa Tour 2025, el ícono de la música puertorriqueña Yandel suma a su lista de logros la cuenta regresiva para presentarse esta noche en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con una actuación especial en vivo.

Además, el dos veces ganador del Latin Grammy ha ampliado su gira con cuatro nuevas paradas en Inglewood, CA, Oakland, CA, Irving, TX y Houston, TX.

Para esta semana, Yandel también da a sus fanáticos más razones para celebrar con el lanzamiento de su tan esperado álbum Sinfónico el 3 de abril, junto con la preventa de la edición en vinilo de 29 canciones de Sinfónico, grabado en vivo en Miami con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU). El vinilo ya está disponible para preordenar en Amazon, Barnes & Noble, Target, Del Bravo, y 1234 Go Records, con fecha de lanzamiento oficial el viernes 23 de mayo.

En octubre de 2024, Yandel presentó por primera vez una selección de sus mayores éxitos en formato clásico como un proyecto especial para celebrar el lanzamiento de su álbum anterior. Esta presentación tuvo lugar con estudiantes de la Florida International University (FIU) Symphony Orchestra, donde también anunció la Beca Yandel Elyte, reafirmando su compromiso con la educación musical. Esta experiencia inspiró al artista a embarcarse en una gira sinfónica este año, comenzando en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido mundialmente como el Choliseo, en Puerto Rico el 10 de mayo y expandiéndose a importantes escenarios en varias ciudades de los Estados Unidos. Los boletos para el concierto en Puerto Rico ya están a la venta en Ticketera.com.

La gira reflejará la influencia del nuevo álbum, llevando los éxitos electrizantes de reggaetón de Yandel a la vida como una experiencia innovadora en vivo, fusionándolos con el majestuoso sonido de una orquesta filarmónica en vivo. La experiencia se verá enriquecida con la presencia de la banda completa de Yandel y su equipo de baile, creando un espectáculo que celebra tanto el ritmo del reggaetón como la sofisticación de la música clásica.

Producida por Live Nation, la gira comienza el 30 de mayo en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts en Miami. Este recorrido limitado llevará al superastro del reguetón a escenarios de todo el país, incluyendo el Dr. Phillips Center for the Performing Arts en Orlando el 1 de junio, el renombrado SummerStage en Central Park de Nueva York el 7 de junio, y ahora concluirá el 21 de junio en Houston.

Los boletos para las nuevas fechas estarán disponibles a partir de la preventa de Sinfónico, que comienza este martes, 1 de abril. Habrá preventas adicionales durante la semana antes de la venta general, que comienza el jueves 3 de abril a las 10 a.m. hora local en Yandel.com.

Fechas Del Sinfónico Usa Tour 2025:

Sáb 10 de mayo | San Juan, PR | Coliseo José Miguel Agrelot

Vie 30 de mayo | Miami, FL | Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

Dom 1 de junio | Orlando, FL | Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Sáb 7 de junio | Nueva York, NY | SummerStage en Central Park

Dom 8 de junio | Chicago, IL | The Auditorium

Vie 13 de junio | Inglewood, CA | YouTube Theater

Sáb 14 de junio | Oakland, CA | Paramount Theatre

Vie 20 de junio | Irving, TX | The Pavilion at Toyota Music Factory

Sáb 21 de junio | Houston, TX | 713 Music Hall