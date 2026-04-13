Este año estaremos llenos de programas de telerrealidad en Telemundo, empezando con “Operación Triunfo”. El show que en España marcó la vida de David Bisbal, Bustamante, Nuria Fergó y sobre todo de Chenoa, estará en horario estelar.

Lo importante de este certamen es que este año hay participantes de diversos países por la forma en que han escogido a los concursantes.

En el primer “Operación Triunfo” que ganó Rosa López, ese año la única de otro país era Chenoa María Laura Corradini, que nació en Argentina, pero llevaba años en Palma de Mallorca, donde cantaba en los casinos, como aseguró en aquel entonces.

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Hoy es una de las animadoras más queridas de España y su amor por los animales la ha llevado a animar un programa especial sobre la adopción responsable de las mascotas llamado “Dog House”. Además, ha animado “Operación Triunfo” y ha sido jurado en “Tu cara me suena”, espacios de gran audiencia en la Madre Patria. Fue la responsable de darle la bienvenida al 2026 por televisión junto a Estopa.

Así que veremos primero a “Operación Triunfo” y y luego llegará “Objetivo Fama”.

En la conferencia de prensa de la semana pasada no quisieron soltar ni tan siquiera quiénes podrían ser los nuevos jurados de “Objetivo Fama”... con o sin “El Soberbio”. La realidad es que se dice que habrá cambios y hay que bajar los costos, pues el horno no está para galletitas.

Hello, gracias.

Pero eso es un problema, pues tendrán que comparar desde luces e invertir en salarios de artistas, etc., y no creo que sea justo compararlos. Pero, such is life.

Si hacen el programa en el estudio de Telemundo se economizan bastante, pero creo que no pueden vender boletos.

Umm... ya veremos.

Feliz con la mudanza Gil Marie

Y hablando de Telemundo, me comentó la animadora Gil Marie López que está contenta con su mudanza a Miami, donde logró conseguir una casa en un lugar muy bueno y también tendrá ayuda con las gemelas.

Asegura que Telemundo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, cuentan con ella para eventos especiales y quién sabe si algo más.

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Pero no creo que vaya para programas de paneles. Esa etapa de su vida ya pasó.

Sin artista la sede en México

Contrario a otros países que han sido sede de la Copa del Mundo de fútbol y contaron con temazos a cargo de artistas que se anunciaron como los que darían el show artístico asociado al evento, como fue el caso de Francia 1998 con “La copa de la vida” de Ricky Martin o Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” de Shakira, hasta ahora en México —que será una de las subsedes del campeonato— no han anunciado a ningún artista extranjero para la apertura.

Sin embargo, esta semana comienza la venta de boletos para los conciertos de Alejandro Fernández, Karií León, Lucero, Mijares y Emmanuel, aparte de los grupos de bailes folklóricos.

Las presentaciones son en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Así que si no consiguió boleto para los juegos podrá comprar por lo menos para los conciertos. Ya veremos si se venden rápido, especialmente el de Lucero, que acaba de presentarse allí a casa llena.

Descanse en paz

Nuestro más sentido pésame a mi querido amigo, el hombre ancla y periodista Alberto Rullán y su esposa Haydée Rosario por el fallecimiento de la madre de éste, Blanca Rullán.

Él es un gran hijo y viajaban mucho a la Isla para estar junto a ella en momentos difíciles.

Que nuestras oraciones sean para el descanso de Blanca y fortaleza para toda la familia.

Que en paz descanse.