El influencer cubano Randy Álvarez (Pollito Tropical) decidió abandonar el reality “La casa de Alofoke 2” por su salud mental, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 3.7 millones de seguidores.

“Hoy tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estuve en la casa de Alofoke, viví cosas increíbles y sentí el cariño de una familia que jamás imaginé… pero hoy, por mi salud mental, decidí dar un paso atrás y abandonar la competencia”, expresó en un comunicado.

Añadió: “Este no es un adiós, es un respiro necesario. La salud mental es primero, siempre. Y sé que quienes me quieren de verdad van a entenderlo. Los llevo conmigo, están en mi corazón”.

Antes de su salida, Pollito reveló a sus compañeros que estaba pensando irse desde hace unos días, después de conversar con su pareja, quien afirmó que el creador de contenido se veía “mal” en pantalla. Además, la expulsión de su compañera Diosa Canales “fue la gota que derramó la copa”.

Sobre Pollito Tropical

El influencer cubano radicado en Miami Randy Álvarez (Pollito Tropical) es conocido por su sentido del humor, carisma y espontaneidad. Inició en redes sociales hace 10 años y actualmente es considerado uno de cubanos residentes en Miami más influyentes del internet.