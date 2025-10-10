Patronales de Peñuelas

Todo el fin de semnana en el complejo deportivo Luis Muñoz Marín. Habrá machinas, kioscos, artesanos, eventos deportivos y recreativos, y espectáculos para niños. Desde las 7:00 p.m. en tarima estarán el viernes el Grupo Emprende con ritmo, Sin Filtro, Los Rufianes, Paradize, Chris Andrew y Yomo. El sábado desde las 3:00 p.m. cantan Mambo Brothers, Orquesta MVP, el show de Alex DJ & Puerto Rico Gana, MJ’ CR3W, Algareplena y Grupo Manía. El domingo es el Día del Salsero Peñolano con el show del Mago Barry Barry, Emerald Star Dancers, Salsa del Sur, La Mulenze, Moncho Rivera, Orquesta Abran Paso y Rika Swing.

Festival del pollo en Aibonito

Todo el fin de semana en la plaza pública. Habrá música, artesanías, talent shows, mucha comida y, por supuesto, el arroz con pollo más grande de la Isla. El viernes en tarima se presenta Turimixtown con Mix 107.7 y La Superbanda. El sábado están Mambo Urbano, Van Lester y Víctor Roque y La Gran Manzana. El domingo tienen el Show Shabumtástico, competencia de trovadores, Planté Bandera y Millie Quezada.

Festival La loma del tamarindo

Todo el fin de semana en el parque Eduardo Meléndez (Carr. PR-780, barrio Doña Elena de Comerío). Habrá kioscos de comida y bebidas, artesanías y mucho más. El viernes en tarima están Divinardo Tua, Animales Parranderos y Mambo Ardiente. El sábado la música es con Arnaldo Vallellanes y Melaza Pura. El domingo: Trío Voces de Borinquen, Herencia Boricua, Pico a pico de trovadores y Los Fosforescentes.

Noche de conciertos en Carolina

El sábado en el centro de servicios múltiples José E. Aponte de la Torre (calle Hermanos Rodriguez Ema, en Isla Verde). Habrá kioscos de comida y bebida, artesanos y buena música con Joseph Fonseca junto a la Orquesta de Conciertos dirigida por Franky Suárez y la presentación musical de Charlie Sepúlveda y su Buena Vista Celebration. Habrá estacionamiento en el Balneario de Carolina, donde habrá transportación hacia el evento.

Festival del coco en Luquillo

Sábado y el domingo en la plaza de recreo Rosendo Matienzo Cintron (calle Jesús T. Piñero). Habrá artesanías, comida típica, actividades para niños, presentaciones educativas, regalos y buena música. El sábado hay show de payasos, Sol De Plena, grupo folclórico Xochitl, grupo Alambique, grupo Bombae, Anthony Díaz y Son De La Calle. El domingo se presenta el taller de música popular, La Sugerencia, Tuna Romanceras, Conjunto Típico Sazón Criollo, Banda Juvenil de Río Grande, Los Rodantes y Guasábara.

Festival Tito Rojas en Humacao

El domingo en el coliseo Marcelo Trujillo Panisse (calle Doctor Vidal). Con kioscos, artesanos, exhibiciones, memorabilias y mucha música con Edgar Daniel, Pedro Conga, Don Perignon, Bobby Valentín, Willie Rosario, Alex Sensation y El Gran Combo de Puerto Rico.

Encuentro de cantaoras de bomba

El domingo desde mediodía en el parque histórico Cueva María De La Cruz, en Loíza. Con kioscos de comidas típicas, bebidas y postres, y artesanías. Dedicado a Mario Cepeda Brenes “La Voz” y con la participación de Chamir Bonano, Misael J. González, Lero Martínez y Anel Rivera Vázquez. Los que puedan cooperar, una aportación de $5 por persona será más que bienvenida para ayudar al mantenimiento de las facilidades del parque.