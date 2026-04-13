Tras décadas trayendo los eventos familiares a Puerto Rico, Famma Events, productores de circos como Aqua, Hermanos Suárez, Circo Monumental de China o Tihanny, entre otros, trae ahora la evolución de este tipo de espectáculo al presentar Symphony Imagination Circus, que se presentará desde el 1ro de mayo en Plaza Las Americas.

En Symphony Imagination Circus se presentará talento internacional de primer nivel en el que se combinan acrobacias que desafían la gravedad, artistas aéreos que cortan la respiración y sorpresas impredecibles, presentados por un “ringmaster”. Todo esto en una nueva carpa nunca antes vista en la Isla con tecnología, diseño y puesta en escena inmersiva que hará sentir a los presentes dentro del show.

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Este mágico evento para toda la familia está diseñado para despertar la creatividad y la imaginación desde el más chiquito hasta los abuelos.

“Queremos crear una experiencia que despierte algo dentro de cada persona que nos visite. En un mundo tan acelerado que no se detiene y lleno de pantallas, Symphony Imagination Circus es una pausa para imaginar, emocionar y crear recuerdos que durarán toda la vida”, indicaron los productores de Famma Events en comunicación escrita.

Las funciones de Symphony Imagination Circus serán de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y sábado, domingos y días feriados a las 2:00, 5:00 y 8:00 p.m. Los Boletos están a la venta enBuyatix.com.