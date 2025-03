La representante de Cataño, Johanelys Pérez se alzó la tarde de este domingo con la corona de Miss Teenage Puerto Rico 2025 en un evento lleno de emoción y elegancia celebrado en el Teatro Juan Boria en Dorado.

Miss Teenage Puerto Rico 2025. ( Captura )

La primera finalista fue la representante de Toa Alta, Laisha Marrero, la segunda finalista la candidata de Naranjito, Atabel Crespo y la tercera finalista fue la delegada de Comerío, Yarleny Zoé González.

Miss Teenage Puerto Rico 2025. ( Captura )

“Este ha sido un camino de esfuerzo, disciplina y crecimiento personal, en el que me he dedicado con pasión a perfeccionar mi dicción, mi pasarela y mi desenvolvimiento tanto mental como emocional.Este triunfo no es solo mío, sino también de Dios, quien me ha guiado en cada paso del camino, y de mi equipo de trabajo, que ha sido mi pilar fundamental. Sin su apoyo, dedicación y confianza en mí, este sueño no se habría hecho realidad, fueron las primeras palabras de la recién coronada reina juvenil.

“Hoy celebro este logro con el corazón lleno de gratitud y alegría, porque he llegado más lejos de lo que alguna vez imaginé. Gracias a todos los que han sido parte de este proceso, a quienes han creído en mí y me han impulsado a dar siempre lo mejor. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo, y lo recibo con emoción y compromise”, soltó emocionada.

La nueva Miss Teenage, de 17 años, será la encargada de representar a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Teen Charm, que se celebrará este año en Colombia.

William Javier Ortega, presidente de Casa de Reinas de Puerto Rico, se mostró complacido con la evolución que tuvo cada una de las candidatas y se cantó listo para trabajar con la nueva reina.

“Johanelys es una joven que ha mostrado perseverancia y resiliencia y no dudó ni un segundo en seguir aprendiendo para dar lo major de ella y estoy seguro que hará un excelente papel en el internacional”, manifestó Ortega.

Reveló que además de la ganadora,la primera, segunda, y tercera finalista tendrán la oportunidad de representar la isla internacionalmente.

“Son reinas de lujo, definitivamente y se botarán en sus respectivos concursos internacionales”, agregó.

Este evento no solo celebró la belleza, sino también el talento, la dedicación y el esfuerzo de todas las participantes, quienes brillaron en el escenario. La organización Casa de Reinas Puerto Rico resaltó que continúa promoviendo el empoderamiento juvenil y el desarrollo de nuevas figuras dentro del mundo de la belleza y el entretenimiento.

El jurado estuvo compuesto por figuras destacadas del mundo de la belleza el entretenimiento y medios de Puerto Rico, quienes tuvieron la ardua tarea de seleccionar a la ganadora y demás finalistas.

Entre el panel de jueces se distinguieron pasadas exreinas del mencionado certamen como Alanys Bravo, Miss Teenage Puerto Rico 2022, Skylene Correa, Miss Borinquen Teenage 2017, Karoline Ramos, Miss Teenage Puerto Rico 2023.