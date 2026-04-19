El mundo de la moda de lujo regresa al área este de la Isla con la tercera edición del Luxury International Fashion Week PR, un evento de calibre internacional que promete elevar la pasarela puertorriqueña a nuevos niveles de excelencia.

El evento contará con un despliegue de talento inigualable, reuniendo a modelos y diseñadores locales e internacionales de alto perfil. Hasta el momento, 18 diseñadores que engalanar la pasarela son: Pedro Serrano, Gabriel Allah, Lily Rivera (Florida), Dominick Liriano (República Dominicana), Loraine Ortiz, entre otros.

Además de estos modistos, el evento contará con la presencia de reinas de belleza y artistas invitados que aportarán brillo y dinamismo a una tarde inolvidable.

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Este evento tiene el propósito de fomentar el intercambio cultural a través del diseño de modas, brindando una plataforma sólida para que talentos emergentes y establecidos conecten con una audiencia apasionada por la innovación y la elegancia”.

Este desfile de modas más allá de enaltecer el talento es poder apoyar a la Fundación Abrazos de Algodón entidad Sin Fines de Lucro que apoya los pacientes con Fibromialgia y Ayuda Social. Parte de los fondos recaudados serán destinados a la Fundación tu aporte hace una gran diferencia y nos ayudará a seguir llevando amor y esperanza a los pacientes con Fibromialgia.

Boletos Disponibles a través de la plataforma Pietix.