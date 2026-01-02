Para viajar en 2026 como adulto mayor, la clave es la anticipación logística y el aprovechamiento de beneficios específicos que mejorarán la experiencia. En ese sentido, un seguro de viaje, más que una conveniencia será una necesidad de protección.

Se trata de un recurso diseñado para cubrir emergencias y eventos inesperados que puedan ocurrir mientras te encuentras fuera de tu lugar de residencia. Para un adulto mayor funciona como un respaldo financiero y logístico que evita pagar de forma directa facturas médicas que en el extranjero puedan ser exorbitantes.

¿Qué cubre principalmente?

Aunque las pólizas varían, la mayoría incluye asistencia médica, esto es gastos de hospitalización, cirugías, medicamentos y atención odontológica de urgencia, entre otras.

Además, ayuda con la logística en casos de emergencia, como repatriación por casos de salud (regreso al país de origen por enfermedad o accidente grave) y evacuación médica.

Igualmente, un seguro es conveniente en caso de tener problemas con el transporte: asiste con reembolsos por cancelación de vuelos, demoras, sobreventa de boletos o pérdida de conexiones; provee indemnización por pérdida o robo de maletas y asistencia en la reposición de documentos como el pasaporte.

¿Por qué es vital para mayores?

Para las personas mayores de 60 años, las pólizas actuales permiten cubrir riesgos específicos como las enfermedades preexistentes (diabetes, hipertensión), algo que los seguros básicos o los ofrecidos por tarjetas de crédito no siempre contemplan. Además, existen planes especializados para personas de hasta 99 años, garantizando que la edad no sea un impedimento para viajar protegido.

¿Qué debes considerar al viajar?

Escoge un seguro de viaje con cobertura real: Es indispensable contar con un seguro que cubra condicines preexistentes, con pólizas sin límite de edad con altas coberturas médicas.

Presta atención a medicamentos y recetas: Lleva siempre las medicinas en el equipaje de mano con sus recetas originales. Es recomendable llevar un informe médico traducido al inglés si viajas al extranjero.

Lleva un certificado de aptitud: Si tienes condiciones cardíacas o respiratorias, consulta con tu médico si necesitas el formulario MEDIF (Medical Information Form) que solicitan las aerolíneas.

¿Qué sobre los servicios de asistencia en aeropuertos?

No es necesario tener una discapacidad motriz para solicitar asistencia. Puedes pedir acompañamiento (personal que te guíe desde el mostrador hasta la puerta de embarque); sillas de ruedas o carritos eléctricos (útiles para aeropuertos grandes con conexiones largas; solicítarlo al menos 48 horas antes del vuelo con la aerolínea).

Consejo final: Mantén a un familiar que no viaje contigo informado de tu itinerario mediante aplicaciones de ubicación en tiempo real y asegúrate de tener activado el “roaming” o contar con una tarjeta SIM local del lugar al que viajes para estar siempre comunicado.