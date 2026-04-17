( El Tiempo / GDA )

Asumir el cuidado de hermanos menores desde edades tempranas no solo implica una colaboración en el hogar, sino que también puede convertirse en un factor clave en la formación de habilidades emocionales y sociales.

Diversos estudios sobre vínculos familiares señalan que los niños que participan en el cuidado de sus hermanos pequeños desarrollan, de manera progresiva, capacidades como la empatía, la paciencia y la resolución de conflictos.

Estas habilidades surgen a partir de interacciones cotidianas que requieren observar, interpretar y responder a las necesidades de otros.

Impulsa la inteligencia emocional

Atender a un hermano menor implica reconocer señales emocionales, comprender estados de ánimo y actuar con sensibilidad.

PUBLICIDAD

Este proceso contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de identificar, regular y gestionar las propias emociones y las de los demás, según explican especialistas en psicología infantil.

Al centrarse en el bienestar de otro, los niños amplían su perspectiva más allá de sus propias necesidades inmediatas, lo que favorece la construcción de vínculos más sólidos y una mejor adaptación a entornos sociales.

Durante la etapa escolar, quienes han desarrollado estas dinámicas suelen mostrar mayor capacidad para convivir con sus pares.

Entre las conductas más frecuentes se encuentran una mayor tolerancia a la frustración, habilidades para mediar en conflictos, sensibilidad frente a las emociones ajenas y disposición para colaborar o liderar actividades grupales.

Además, estos niños tienden a comunicarse con mayor facilidad con personas de distintas edades, lo que amplía sus recursos sociales y fortalece su integración en diversos contextos.

Proyección en la vida adulta

En etapas posteriores, las habilidades adquiridas suelen reflejarse en relaciones interpersonales más estables y en una mayor capacidad de trabajo en equipo. La empatía permite anticipar necesidades, mejorar la comunicación y sostener vínculos más saludables.

Estas competencias también son valoradas en ámbitos laborales que requieren interacción constante con otras personas, como la educación, la salud o roles de liderazgo, donde la escucha activa y la coordinación son fundamentales.

Especialistas advierten que estas experiencias deben darse en un contexto equilibrado. No se trata de asignar responsabilidades excesivas a los niños, sino de permitir una participación acorde a su edad y dentro de un entorno de acompañamiento.