Presentaciones teatrales excepcionales, una ambientación decorativa extraordinaria, interacción continua con icónicos personajes y un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales en alta mar son solo algunos de los tantos atractivos del Disney Destiny.

Con un ambiente centrado entre héroes y villanos, la nueva adquisición de Disney Cruise Line ofrece una combinación de aventura y relajación en medio del mar tanto para grandes como chiquitos.

El crucero, que zarpa desde el Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, sigue la línea de la famosa empresa de entretenimiento de habitaciones con decoraciones donde diversos personajes emblemáticos delinean el ambiente. Sin embargo, ¿qué lo hace diferente de los de su flota?

Si bien otras embarcaciones de la marca -como Disney Wish- cuentan con elementos inspirados en el universo de Marvel, en Disney Destiny, “la misión” o la presencia de numerosos personajes de este universo está más acentuada, tanto en su decoración, como en la interacción de personajes -como “Loki”, que interactúan entre el público en diversas actuaciones.

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Disney Destiny a la flota de Disney Cruise Line. Este es nuestro séptimo barco en la flota de Disney Cruise Line”, expuso Paula Machado, gerente de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line.

La nave se suma a Disney Wish y Disney Treasure.

“Es un barco que está inspirado y todo tiene que ver con los héroes y villanos de nuestras películas preferidas de Disney como Marvel, Pixar, entonces van a encontrar héroes y villanos en todas partes”, agregó en entrevista con Primera Hora.

Además, es la primera vez en uno de los cruceros de Disney que el personaje principal en la popa es un héroe Marvel: una escultura de gran tamaño de Spider‑Man y sus Spider-Bots.

Disney Destiny tiene una capacidad estándar para 2,476 pasajeros y una máxima de 4,000. El alojamiento abarca 1,258 camarotes, que se distribuyen en opciones con o sin balcón, y “suites”.

Además de los camarotes principales, que sobresalen por su diseño elegante y paredes con artes de diversos personajes, el crucero ofrece la opción de la lujosa “Destiny Tower”, inspirada en la opulencia de “Tony Stark” de “Iron Man”. Presume casi 2,000 pies cuadrados, es de dos niveles y cuenta con cocina, sala, varias habitaciones y vistas de la proa.

“Es un camarote muy especial para familias que tengan bastantes integrantes ya que es muy grande. Está ubicada en una de las chimeneas del Disney Destiny”, dijo Machado.

La “Royal Suite” de “Hércules” es una alternativa similar en amplitud, con vista al mar e iconografía de sus personajes como parte de su decoración.

Más para disfrutar

Las opciones para explorar en Disney Destiny son numerosas. Uno de los retos mayores es, precisamente, distribuir el tiempo para abarcar la mayor cantidad posible. A continuación, te presentamos algunas.

Entretenimiento

El Walt Disney Theatre, localizado en el área del Gran Salón (tercer nivel), ofrece musicales con una producción visual impactante y actuaciones deslumbrantes. “Hercules” y “Frozen” formaron parte de la agenda en nuestro viaje.

Saga es un centro principal para actividades familiares durante el día y de entretenimiento exclusivo para adultos por la noche. “Maléfica” preside la corte en este recinto de dos pisos, que toma inspiración de la arquitectura de Wakanda.

Gastronomía

La inspiración de héroes y villanos también acompaña la experiencia de degustar las alternativas que ofrece Disney Destiny, desde la comida ligera hasta menús especializados y bebidas.

El restaurante Pride Lands: Feast of The Lion King está inspirado en la música y la historia de “El Rey León”, con una ambientación tipo sabana africana, incluyendo efectos de iluminación y ventanas que simulan amaneceres y atardeceres. Los artistas de su presentación en vivo están a cargo de su narrativa musical.

La tienda de dulces Edna Á La Mode Sweets, inspirada en “The Incredibles”, simula el laboratorio en la emblemática “Tía Edna” con helados artesanales, galletas, caramelos y dulces especiales.

El Café Megara es un “coffee bar” inspirado en “Hércules”, mientras el Café Mérida hace referencia al valiente personaje de “Brave” con alfombras, arcos y luces inspiradas en la película.

Los fanáticos de “Doctor Strange” podrán admirar The Sanctum, en el centro del barco. El local, que ofrece una selección de cócteles, licores y cafés, está inspirado en el hechicero y sus artefactos místicos. En las noches, la música está a cargo de una banda.

El piano bar De Vil’s está situado en el área del Grand Hall. La decoración del íntimo espacio evoca a la extravagante villana de “Cruella de Vil”. Los invitados pueden escoger entre cócteles, vinos y espumosos.

El Cask & Cannon es un pub con una decoración inspirada en “Pirates of the Caribbean”. Muestra “tesoros adquiridos” por varios piratas. Sus ofrecimientos incluyen una carta de rones exóticos, especiales y añejos, una selección de cervezas servidas directamente del barril.

Una boda en The Haunted Mansion Parlor

Este lugar “tenebroso” es ideal para tomar cócteles y licores mientras disfrutas del misterio de su ambiente, con muebles antiguos y cuadros que te “siguen” con su mirada. Una de las propuestas diferentes, que estará disponible a partir de mayo 14 de 2026, es la de celebrar una boda en este pequeño recinto. La recepción puede llevarse a cabo en otro espacio del barco.

En cubierta

Como todo crucero con destinos en el Caribe, el entretenimiento acuático es esperado. Disney Destiny cuenta con cinco piscinas y dos toboganes o chorreras. Para los pequeños hasta 4 años, está el “splash zone” inspirado en “Toy Story”. También, la chorrera del AquaMouse.

Una sección llamada “Quiet Cove” está en una de las cubiertas superiores solo para adultos, lejos de áreas familiares. En los niveles 12/13 está “Hero Zone”, un área de actividad para familias que combina deportes, obstáculos y juegos.

Una isla para disfrutar

Dependiendo del itinerario seleccionado por el pasajero, Disney Destiny cuenta con paradas en Castaway Cay y Lockout Cay, en las Bahamas. Los pasajeros pueden disfrutar de las aguas cristalinas y la arena blanca que ofrecen estas islas privadas. También, de área de juegos y otras actividades recreativas. El menú abarca desde comida liviana, con opciones “bbq” y bebidas, entre otras alternativas.

Para más detalles, accede a disneycruise.com.r