El psicólogo, educador social y psicoterapeuta Omar Rueda explica que “todos los psicópatas son narcisistas”: tienen una excesiva preocupación por ellos mismos, una visión grandiosa de sus propias capacidades y una necesidad constante de admiración. Y el más peligroso de todos es el psicópata encubierto u oculto.

“El psicópata encubierto, que se manifiesta en la vida cotidiana, a menudo de manera sutil, no actúa por impulsos, sino que planea estrategias a la hora de actuar”, señala Rueda.

Se trata de una persona “capaz de mimetizarse con su entorno, seducir emocionalmente, manipular desde el victimismo y ejercer control sin levantar sospechas. Genera en la víctima un vínculo traumático a través de técnicas como el chantaje emocional para mantenerla confundida y emocionalmente devastada”, advierte.

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Rueda, un especialista en terapias de tercera generación, trauma, EMDR y en terapia aplicada a las nuevas tecnologías, está considerado como un referente en la temática del estrés postraumático por abuso psicopático y narcisista, y es autor del libro “Los narcisistas que nos rodean”.

Un depredador emocional “encantador”

El experto explica que, “el psicópata encubierto presenta el nivel más elevado de distorsión. Se trata de una persona que tiene moralidad, que es muy consciente de lo que hace. La psicopatía es una condición natural de esa persona, aunque muchos autores lo consideran un trastorno”.

“Un psicópata sabe que lo es y, además, se siente orgulloso de serlo. Es consciente de su faceta narcisista, porque sabe que es una persona infiel, desleal, ególatra, egoísta, promiscua, egocéntrica, mentirosa, manipuladora, impulsiva, parasitaria e inmadura emocionalmente”, puntualiza.

Añade que, “la depredación parasitaria del psicópata encubierto no consiste únicamente en vivir a costa de los demás, sino en introducir ideas, creencias o narrativas en el cerebro de aquellos a los que está depredando para conseguir sus objetivos ocultos que consisten en poder ejercer todo su poder sobre ti”.

“Se trata de personas que utilizan al resto como fichas de ajedrez, a las cuales usarán hasta que ya no les sean útiles o estén inservibles. Entonces, las desecharán no sin antes haber orquestado una gran campaña de difamación para terminar de rematar a su víctima”, explica el especialista.

Destaca que “su narcisismo es maquiavélico. Por norma general, el psicópata clásico suele terminar en prisión porque son muy impulsivos. Los psicópatas encubiertos, sin embargo, no son criminales, no suelen terminar cometiendo un crimen, pero te pueden destruirte de manera invisible”.

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“La principal característica es su ‘encanto’, no muy exagerado, siempre rozando una línea fina con la normalidad, a diferencia del narcisista, para no activar las alarmas de sus posibles presas”, de acuerdo con este experto.

Son individuos que “tienen baja tolerancia a la frustración, aunque han aprendido a reprimir su impulsividad”, según explica.

En realidad, “son impulsivos, pero muchos de ellos han aprendido a controlar su necesidad de satisfacción inmediata mediante una sobrecompensación maquiavélica: una proyección fantasiosa de lo que van a hacer en el futuro con la persona que se ha convertido en su víctima”, aclara.

Por eso, “los psicópatas encubiertos son aparentemente más racionales, estrategas y poseen un aparente control sobre su conducta. El motor de su depredación es la búsqueda de poder y el sadismo emocional”, puntualiza.

Indicios de psicopatía en un nuestro entorno social

Consultado por EFE acerca de las señales que podrían indicar que nuestra pareja, un compañero de trabajo, un amigo o un familiar podría ser un psicópata narcisista encubierto, Rueda advierte que “no es sencillo detectar a alguien con este tipo de trastorno”.

Esto, porque “son expertos de la estafa emocional y moldean a sus presas a fuego lento”, explica.

No obstante, “existen señales clave que te pueden ayudar a identificar su manipulación”, según Rueda.

Primero, “se puede observar su característico exceso de encanto inicial”, según este psicólogo.

“Suelen ser muy carismáticos, halagadores, atentos, demasiado perfectos. Se adaptan ante su presa con el objetivo de que no dude de sus ‘buenas intenciones’. Eso no es casualidad, es su estrategia de enganche”, explica.

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En segundo lugar, Rueda recomienda prestar atención a la falta de coherencia entre sus palabras y sus acciones, dado que “dicen una cosa, pero lo que hacen refleja otra. Si algo que expresan te suena demasiado bonito o rápido, ponte en alerta”, advierte.

Como tercera recomendación Rueda sugiere “detectar los comentarios sutiles de devaluación, como críticas veladas, sarcasmo disfrazado de broma, minimizar tus logros… Todo eso es manipulación emocional temprana”, advierte.

El cuarto consejo de Rueda para detectar a posibles psicópatas encubiertos, consiste en “fijarse en la incapacidad de asumir responsabilidades”, ya que “estas personas culpan a otros constantemente y nunca reconocen sus propios errores, lo cual refleja su falta de empatía y egocentrismo extremo”.

En quinto lugar, sugiere analizar cómo reaccionan cuando se les ponen límites: “si cada vez que dices ‘no’ surgen la presión, la manipulación o el chantaje emocional, eso es una señal de control y abuso potencial”, enfatiza.

Por último, Rueda recomienda estar atentos a una tendencia a aislarnos o a influir en nuestras relaciones, ya que los psicópatas encubiertos, “intentan alejarnos poco a poco de nuestra red de apoyo social, porque saben que cuanto más dependiente de ellos seamos, más fácil les resultará controlarnos”.

Claves para contrarrestar la manipulación

Rueda advierte que “enfrentarse a un psicópata narcisista encubierto puede ser una experiencia desgastante y peligrosa debido a su capacidad para manipular, desorientar y controlar a sus víctimas”.

“Por eso, la mejor herramienta de protección consiste en alejarse lo antes posible de esa persona y establecer ‘contacto cero’ con ella”, sugiere.

De todos modos, “si no fuera posible alejarse, existen algunas estrategias esenciales que pueden ayudarnos a proteger nuestro bienestar emocional y establecer límites firmes y saludables, si las aplicamos con claridad y firmeza”, señal Rueda, que describe esas estrategias a continuación.

Reconoce la realidad: “El primer paso es informarte y validar tus propias percepciones”, señala Rueda. “Muchas veces, quienes están bajo la influencia de un psicópata narcisista encubierto dudan de sí mismos porque estos manipuladores intentan sembrar confusión y culpa. No permitas que te hagan sentir ‘loco’ o exagerado. Tu intuición es una herramienta valiosa que debes respetar y fortalecer”, destaca. Establece límites claros y consistentes: “Decide qué comportamientos no vas a tolerar y comunícalo con firmeza”, recomienda este psicólogo. “Es fundamental que establezcas unos límites que sean consistentes y que no justifiques ni discutas en exceso, ya que el psicópata encubierto buscará explotar cualquier señal de vacilación para manipularte nuevamente”. No entres en sus juegos: “Evita caer en aquellas discusiones que estén en el terreno del psicópata, donde suele usar una lógica retorcida para desviar la conversación y mantener el control”, señala Rueda. “Si intentas razonar con un psicópata encubierto, en la mayoría de los casos, será un camino infructuoso que solo alimentará su estrategia de manipulación”, enfatiza. Busca apoyo externo: Rueda aconseja “confiar en aquellas personas de nuestro entorno que puedan brindarnos una perspectiva objetiva y apoyo emocional”. Además, “puede ser fundamental que acudas a profesionales especializados para recuperar tu equilibrio y diseñar estrategias efectivas de protección”, señala. Prepara un plan de salida o de distancia: “Si la relación es tóxica y peligrosa, planifica cuidadosamente cómo alejarte o tomar distancia de forma segura. Protégete de posibles represalias y busca asesoramiento para minimizar riesgos en este proceso”, recomienda Rueda. Fortalece tu autoestima y autonomía: Para este psicólogo “la autonomía emocional es una de las mejores defensas contra este tipo de abuso”. “Trabaja en tu valor personal, en el reconocimiento y respeto de tus límites emocionales, y en desarrollar recursos internos que te permitan no depender de la aprobación del manipulador”, aconseja.

“La mejor defensa ante un psicópata narcisista encubierto son la información, la coherencia personal y la firme decisión de no caer en el ciclo de manipulación emocional que esa persona construye. Estar alerta y proteger tu espacio emocional es un acto de autocuidado y resistencia indispensable”, concluye.