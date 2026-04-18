El uso de agua fría en la lavadora se ha popularizado por su impacto positivo en el bolsillo y en el cuidado de ciertas telas.

Sin embargo, especialistas en limpieza advierten que no siempre es la mejor opción, especialmente cuando se trata de eliminar bacterias o suciedad difícil.

Si bien los ciclos fríos reducen el consumo de energía —ya que la lavadora no necesita calentar el agua— y ayudan a conservar colores y tejidos delicados, su efectividad para desinfectar y remover manchas profundas es limitada.

El problema radica en que muchos detergentes no se activan de la misma manera a bajas temperaturas, lo que reduce su capacidad de limpieza.

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Según expertos, hay varias prendas y situaciones en las que el agua tibia o caliente resulta mucho más efectiva:

La ropa muy sucia, como sábanas, uniformes o prendas con manchas visibles, requiere temperaturas más altas para desprender grasa, tierra y residuos. En estos casos, el agua caliente mejora significativamente los resultados.

Las toallas y la ropa de cama también deben lavarse con agua caliente. Al estar en contacto directo con la piel, acumulan bacterias, sudor y ácaros que no siempre se eliminan con agua fría.

En situaciones de enfermedad en el hogar, como gripe o infecciones, es clave lavar con agua caliente cualquier prenda o textil que haya estado en contacto con la persona afectada, para asegurar la eliminación de gérmenes.

Las prendas blancas o de colores claros también se benefician de temperaturas más altas, ya que ayudan a mantenerlas libres de manchas y evitan que se tornen opacas con el tiempo.

Por otro lado, tejidos como los sintéticos y los de punto pueden no limpiarse correctamente en agua fría, lo que puede dejar residuos de detergente o suciedad atrapada en las fibras.

A pesar de estas recomendaciones, los expertos insisten en un punto clave: siempre revisar la etiqueta de cada prenda. Algunos materiales requieren cuidados específicos y temperaturas más bajas para evitar daños.

En resumen, aunque el agua fría tiene sus ventajas, no es la solución para todo. Elegir la temperatura adecuada puede marcar la diferencia entre una prenda aparentemente limpia y una verdaderamente higienizada.