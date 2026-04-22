Durante el primer cuatrimestre de 2026, la fisonomía de los baños en Argentina ha comenzado a experimentar una transformación tecnológica con la llegada de los inodoros inteligentes, conocidos internacionalmente como washlets.

Estos dispositivos, que integran funciones de higiene personal mediante agua y aire, buscan reducir o eliminar la dependencia del papel higiénico.

El fenómeno, originado en Japón, llegó a Argentina a través de proyectos de arquitectura contemporánea y viviendas que priorizan la automatización y la sustentabilidad.

Funcionamiento y características del sistema

Los inodoros inteligentes combinan en una sola unidad las funciones del sanitario tradicional y el bidet. El sistema opera mediante un chorro de agua regulable que permite al usuario ajustar la presión, la temperatura y la dirección del flujo.

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Además de la limpieza, estos equipos incorporan una función de secado con aire caliente, lo que completa el proceso de higiene sin necesidad de recurrir a productos celulósicos. Los modelos de alta gama disponibles en el mercado incluyen sensores para la apertura y cierre automático de la tapa, asientos calefaccionados y paneles de control digital o remotos para gestionar las preferencias de uso.

Impacto en la higiene y el medio ambiente

Desde la perspectiva sanitaria, el uso de estos dispositivos promueve una limpieza más profunda mediante el agua. Los fabricantes destacan el uso de materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza interna que minimizan la acumulación de microorganismos.

En el ámbito ecológico, la adopción de esta tecnología conlleva dos beneficios principales:

Reducción de residuos: La disminución drástica en el consumo de papel higiénico reduce el impacto ambiental derivado de su producción y desecho.

Eficiencia hídrica: Los mecanismos de descarga de estos inodoros están diseñados para optimizar el consumo de agua por cada uso.

A pesar de la automatización, según reseña de TN, el mantenimiento externo sigue siendo fundamental para la durabilidad del equipo y la sanidad del ambiente. Se recomienda el uso de productos desinfectantes específicos en las paredes internas y bordes del artefacto para evitar la formación de sarro.

Asimismo, la limpieza frecuente de la tapa, el asiento y la base con paños antibacterianos resulta esencial para prevenir olores persistentes. La integración de estos hábitos de limpieza con la tecnología de autolimpieza de los washlets asegura un entorno libre de bacterias en el hogar.