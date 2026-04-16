( Víctor Rivera / Sociedad de Astronomía del Caribe )

Un visitante celeste se deja ver por estos días en el cielo de Puerto Rico.

Se trata del cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), que ha sido captado recientemente desde el municipio de Isabela por miembros de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

Las imágenes fueron obtenidas por el astrofotógrafo Víctor Rivera, quien utilizó un telescopio de 518 milímetros para documentar el paso del cometa, actualmente ubicado a unas 67.8 millones de millas (109.2 millones de kilómetros) de la Tierra, en la constelación de Pegaso.

En las fotografías destacan los detalles de su extensa cola, característica de estos cuerpos celestes.

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Según explicó la SAC, el cometa puede observarse poco antes del amanecer, específicamente entre las 4:40 a.m. y las 5:10 a.m., en dirección este. No obstante, su baja elevación —a unos 10 grados sobre el horizonte— hace necesario buscar un lugar sin obstrucciones visuales.

Aunque no es visible a simple vista, algunas personas han logrado captarlo mediante fotografías de larga exposición, revisando luego las imágenes para confirmar su presencia. Los expertos recomiendan el uso de binoculares, lentes de largo alcance o pequeños telescopios para apreciarlo mejor.

La entidad destacó que las mejores oportunidades para observar o fotografiar el cometa serán entre el 16 y el 20 de abril, justo antes de su mayor acercamiento al Sol, que ocurrirá el 19 de abril. Aunque su punto más cercano a la Tierra será el 26 de abril, para esa fecha no será visible debido a su proximidad aparente con el Sol.

El cometa fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 por el telescopio PanSTARRS en Hawái.

Los cometas son cuerpos compuestos por hielo, polvo y material rocoso.

Al acercarse al Sol, el calor provoca la liberación de gases y vapor de agua, formando una especie de atmósfera difusa conocida como “coma” y la característica cola brillante que puede extenderse por millones de kilómetros.