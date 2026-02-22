Una tormenta de nieve que se espera afecte la Costa Este de Estados Unidos ha provocado múltiples cancelaciones de vuelos hoy, domingo, afectando tanto llegadas como salidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan.

Las cancelaciones incluyen vuelos de aerolíneas como Southwest, JetBlue, Spirit, Frontier y American Airlines, que tenían programado llegar a la Isla desde ciudades como Nueva York, Filadelfia y Baltimore.

También se han visto afectados los vuelos que salían de San Juan hacia destinos como Boston, Nueva York, Orlando, Rhode Island, entre otros.

Vuelos cancelados en SJU por tormenta de nieve en Estados Unidos ( Suministrada )

Las autoridades y aerolíneas recomiendan a los pasajeros confirmar el estado de sus vuelos directamente con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, debido a posibles cambios o reprogramaciones.

Las ciudades y pueblos a lo largo de la Costa Este de Estados Unidos se preparan rápidamente para un episodio de fuertes nevadas y vientos dañinos. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que, una vez que la tormenta se intensifique el domingo, podría ser significativamente más severa que lo previsto inicialmente, con acumulaciones de nieve de 30 a 61 centímetros (1 a 2 pies) en varias zonas.

Se emitieron alertas de ventisca para comunidades como Nueva York, Long Island, Boston y localidades costeras de Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts, mientras que algunas áreas podrían enfrentar también inundaciones.