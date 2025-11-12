Plaza Las Américas informó que dará inicio oficial a la Navidad este viernes, 14 de noviembre, con la celebración de la Gran Iluminación en el Atrio Central. La ceremonia contará con la presentación de Lourdes Robles y la animación de Tita Guerrero y Alejandro Primero. El evento dará inicio a las 7:30pm.

Las festividades continuarán el domingo, 16 de noviembre a las 11:30 de la mañana, con la Llegada de Santa Claus, que marcará el inicio de las tradicionales fotos con Santa hasta el 24 de diciembre.

A partir del 17 de noviembre, el público podrá disfrutar del espectáculo “Cae Nieve en PLAZA”, una experiencia que se repite varias veces al día en el Atrio Central, y participar en la promoción “El Encanto de la Navidad está en celebrar con los tuyos”, que otorga un gran premio de $10,000 en pasajes.

“Esta temporada en Plaza Las Américas está diseñada para celebrar nuestras tradiciones con un espíritu de unión, música y solidaridad. Queremos que cada visita se sienta como un abrazo navideño, lleno de encanto y alegría,” expresó por escrito Carlos Ayala, gerente de comunicaciones de Plaza Las Américas.

Durante noviembre, también presentarán el ballet “El Cascanueces: Reino de la Nieve” por Ballet Concierto de Puerto Rico (19 y 26 de noviembre), el evento musical PLAZOLEO en Navidad (21 de noviembre) y su esperado Black Friday el 28 de noviembre, con transmisiones en vivo de Fidelity y Salsoul, entretenimiento, pleneros y premios para los compradores madrugadores.

Como parte de las experiencias culturales y artesanales de la temporada, Plaza Las Américas también presentará “Al Son del Torno”, una exhibición y venta especial de hermosas piezas navideñas talladas por los torneros de madera de Puerto Rico, disponible hasta el 7 de diciembre en el Paseo Cultural Ricardo Alegría en el tercer nivel del Atrio Central.

En su compromiso continuo con la comunidad, Plaza Las Américas retoma su tradicional campaña “Letras de Esperanza”, del 14 de noviembre al 13 de diciembre, que invita a los visitantes a escribir mensajes de aliento para adultos mayores en hogares de cuidado, iniciativa que cuenta con el apoyo de Yo Comparto Lo Bueno. Además, se une nuevamente a los esfuerzos del Salvation Army con la presencia de las Ollas Rojas para la recaudación de fondos hasta el 26 de diciembre, y apoya los programas de la Sociedad Pro-Hospital del Niño a través de la venta de sellos navideños y la celebración de la Fiesta del Niño en enero.