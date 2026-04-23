“Me pusieron en el camino correcto y sin gastar un solo centavo”.

Con esta expresión, el empresario Edward Vázquez resumió el auxilio que ha recibido de The Enterprise Center at PathStone para lograr emprender el negocio de cámaras de seguridad y sistemas de información que inició el 24 de mayo de 2025.

La organización sin fines de lucro no sólo le ayudó a conseguir capital, sino que lo ha guiado y orientado para que pueda mercadear su negocio, Levante Systems, por las redes sociales, a preparar su plan de negocios y ahora, lo apoyará en un nuevo proyecto para que pueda crear su inventario y establecer el manejo del flujo de cliente.

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Es que The Enterprise Center at PathStone lanzó un nuevo programa estratégico, llamado “Resiliencia 360: Innovación con Inteligencia Artificial y Educación Financiera para Empresarios en Puerto Rico”. Esta iniciativa, respaldada por una subvención de $150,000 otorgada por el Federal Home Loan Bank of New York, ayudará a empresarios de 12 municipios con herramientas tecnológicas y financieras para que puedan prosperar en un entorno económico desafiante.

La ayuda sólo estará disponible para comerciantes del sur, oeste y centro de la Isla. Rosa Uriarte, directora de The Enterprise Center, precisó que los pueblos identificados para recibir asistencia son Ponce, Guánica, Yauco y Guayanilla, de la zona sur; Mayagüez, San Germán, Cabo Rojo y Lajas del oeste, así como Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya, de la zona central.

Comentó que bajo esta propuesta se esperan ayudar a 100 comerciantes hasta el 30 de noviembre próximo, a los que se les proveerá alfabetización en términos financieros para que puedan hacer sus estados financieros, establecer una partida económica para su operación y poder tener organización gerencial de su negocio, entre otras cosas. Además, se escogerán a 12 empresarios para hacer un plan de resiliencia para que se recuperen en caso de algún desastre natural y a 24 comerciantes se les ayudará a implementar medidas de inteligencia artificial para hacer inventarios o hasta responder sus redes sociales y correos electrónicos.

“Lo importante es que el empresario se prepare, que los recursos están disponibles en Puerto Rico”, precisó Uriarte, al detallar la meta de la organización.

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La división de The Enterprise Center de la organización de PathStone, que se enfoca en promover el desarrollo económico, impactó en el pasado año unos 1,000 empresarios. A muchos de estos les concedieron préstamos que tienen disponibles, que van desde $2,500 hasta $250,000.

Edward Vázquez ha recibido ayuda de The Enterprise Center at PathStone, gracias a que un excompañero de escuela superior se lo recomendó. ( Suministrada )

Sin embargo, Vázquez contó que la organización lo contactó con otras entidades que le ayudaron a desarrollar su negocio y propuestas para conseguir ayudas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o de Small Business Administration (SBA, en inglés). También fue la organización la que pagó por los talleres que tomó para dirigir sus redes sociales.

Por ello, el empresario recomendó a sus pares a “que se dejen ayudar, que se den la oportunidad, que escuchen, que hay mucha gente ahí fuera de su oficina, que uno tiene que aprender a delegar como comerciante y saber que uno puede tener una idea, pero quizás cuando te sientas con profesionales que llevan años ayudando a otros empresarios te pueden dar esa luz al final del túnel y decirte, por aquí es el camino, estas son las ayudas y si no puedes hacer esto, esta es la solución”.

Aunque no sea de la zona en la que se dará la propuesta de Resiliencia 360, si es un comerciante que necesita ayuda puede comunicarse con The Enterprise Center at PathStone al teléfono 787-658-1640 o escribir un correo electrónico a jrivasdiaz@pathstone.org en horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. para conocer de la asistencia que proveen.