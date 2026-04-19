El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para más de una decena de municipios en Puerto Rico, ante lluvias intensas asociadas que se registran en la tarde de este domingo.

Según indicó la agencia, en la zona metropolitana los municipios de Bayamón, Dorado, Toa Alta y Toa Baja permanecen bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:00 de la tarde.

“El radar indica lluvias intensas y tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos. Entre 1 y 2 pulgadas de lluvia ya han caído”, advirtió la agencia con sede en San Juan.

PUBLICIDAD

⚠️BAYAMÓN, DORADO, TOA BAJA, & TOA ALTA⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 5:00 PM AST Apr 19, 2026#PRwx pic.twitter.com/9qqxENOr5y — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 19, 2026

En la zona oeste, también se emitieron advertencias de inundaciones para los municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Las Marías, Moca, Rincón y San Sebastián, igualmente vigentes hasta las 5:00 de la tarde.

Sabana Grande and San Germán, de igual modo, están bajo la advertencia.

Más temprano, el SNM había alertado que las lluvias asociadas a una vaguada estarían afectando varias regiones de Puerto Rico, especialmente durante horas de la tarde.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar cruzar carreteras inundadas y mantenerse atentos a los boletines oficiales.