El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las lluvias asociadas a una vaguada que afectó ayer a Puerto Rico continuarán registrándose hoy, domingo, especialmente en la zona noroeste y centro de la Isla.

La agencia, con sede en San Juan, también emitió una advertencia de inundaciones a lo largo de la cuenca del río Culebrinas, que discurre entre Aguada, Moca y Aguadilla.

“Las inundaciones en ríos, quebradas, arroyos y otras zonas bajas y propensas a inundaciones son inminentes o ya están ocurriendo. Los riachuelos continúan creciendo por el exceso de escorrentía de las lluvias anteriores. Los cruces de bajo nivel están cubiertos de agua y podrían no ser transitables. Se esperan muchas áreas con agua estancada o de movimiento lento”, indicó el SNM, que también advirtió que tomará varias horas para que el agua pueda bajar.

El SNM también informó que la tarde de hoy será lluviosa, principalmente para la zona oeste e interior de Puerto Rico, por lo que exhortaron a la ciudadanía a ejercer precaución.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las condiciones del tiempo, así como tener precaución al transitar por las carreteras, debido a la posibilidad de inundaciones y reducción de visibilidad.