“Una vaguada de nivel medio a alto persistirá en la región hasta el lunes, manteniendo un patrón inestable y húmedo”, informó este sábado el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

De hecho, el día arrancó con un aviso de inundaciones para el río Culebrinas, que afecta principalmente los pueblos de Aguada y Añasco. Estará vigente hasta el mediodía.

Se informó que la carretera “PR-115 permanece intransitable en varias secciones”, debido a la acumulación de agua.

⚠️❗RÍO CULEBRINAS❗⚠️



Flood Warning. | Aviso de Inundaciones.

PR-115 remains impassable in several sections. | PR-115 permanece impasable en varias secciones.



Until | Hasta: 12:00 PM AST Apr 18, 2026.#PRwx pic.twitter.com/mD5PzaI2xw — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 18, 2026

La lluvia que se espera durante el día será “mayormente en horas de la tarde”, establece el informe del tiempo. Vendrá acompañada de tormentas eléctricas.

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“El patrón de lluvias persistirá, lo cual, combinado con efectos locales, propiciará chubascos y tormentas eléctricas que producirán lluvias torrenciales en algunas zonas de Puerto Rico”, se anticipó.

“La principal preocupación sigue siendo el riesgo de inundaciones, rayos y crecidas rápidas de ríos. Los suelos están saturados y los ríos permanecen crecidos; por lo tanto, cualquier lluvia adicional podría provocar rápidamente inundaciones urbanas y en pequeños arroyos, crecidas de ríos e inundaciones repentinas aisladas, especialmente en zonas que reciben lluvias repetidas”, añade el informe.

El mayor impacto de este tiempo deteriorado se espera que se registre para el oeste e interior de la Isla.

“El área metropolitana debería experimentar algunas lluvias durante la mañana y la tarde de forma intermitente”, se informó.

Para mañana, domingo, se espera un patrón similar, donde la lluvia afectaría principalmente el interior y oeste de Puerto Rico en horas de la tarde.

“Para el lunes, la humedad persistente y la inestabilidad continuarán favoreciendo la actividad de lluvias, aunque no se descarta una mejora gradual... Se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas a partir del martes”, precisó Meteorología.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que hay un riesgo moderado desde la costa noroeste hasta el noreste, así como en Culebra. Se solicitó a los bañistas que ejerzan precaución y naden cerca de los salvavidas, ya que estas corrientes aumentan el riesgo de ahogamiento.