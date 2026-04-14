La cadena de tiendas 7-Eleven prevé cerrar cientos de sus establecimientos este año.

Según los informes de resultados publicados la semana pasada, el operador norteamericano de 7-Eleven tiene previsto cerrar 645 tiendas en el ejercicio fiscal 2026, una cifra superior a los 205 locales que prevé abrir en ese mismo periodo.

Seven & i Holdings Co., la matriz con sede en Japón de la cadena de conveniencia, señaló que estos cierres “incluyen la conversión a tiendas de combustible al por mayor”. Los documentos financieros muestran que 7-Eleven Inc. ha abierto constantemente nuevas tiendas de combustible al por mayor en América del Norte en los últimos años, que representaron más de 900 lugares a partir de diciembre de 2025.

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La empresa no explicó de inmediato los cierres ni especificó qué locales podrían verse afectados. The Associated Press se puso en contacto con la empresa para obtener más información.

Según el sitio web de la empresa, en la actualidad hay más de 86,000 establecimientos 7-Eleven en 19 países. 7-Eleven Inc, el operador norteamericano de la marca con sede en Texas, supervisa más de 13,000 establecimientos en Estados Unidos y Canadá.

El gigante de los autoservicios ha cerrado cientos de establecimientos poco rentables a lo largo de los años, y los últimos recortes llegan en un momento en que la subida de los precios presiona a los consumidores de todo el mundo. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sacudido especialmente los mercados energéticos, y los conductores se enfrentan ahora a un aumento de los precios de la gasolina.

Los consumidores se enfrentaban a una inflación persistente incluso antes de la guerra. En Norteamérica en concreto, Seven & i señalaba en su informe del 9 de abril que “aunque la economía seguía siendo robusta, el consumo personal también empezó a suavizarse” en el ejercicio 2025, “especialmente entre los hogares de bajos ingresos, ya que la inflación seguía pesando sobre el gasto”.

Las aperturas de filiales de Seven & i fuera de Norteamérica superarán a las tiendas que cierren, como Seven-Eleven Japón, que prevé cerrar 350 tiendas y abrir 550 establecimientos, según los documentos financieros.

Seven & i prevé que sus ingresos caigan un 9.4% en el ejercicio fiscal en curso, con un total previsto de casi 9.45 billones de yenes (unos 59,500 millones de dólares).

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La empresa ha estado buscando nuevas oportunidades de crecimiento, y el año pasado esbozó un plan de transformación más amplio destinado a impulsar su oferta de tiendas de conveniencia. Entre sus objetivos, Seven & i ha dicho que invertirá en una mayor oferta de alimentos frescos y ampliará su servicio de reparto “7NOW”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.