Un miembro activo de la Guardia Costera de Estados Unidos fue acusado a nivel federal en Puerto Rico por presuntamente presentar reclamaciones fraudulentas y obtener dinero al que no tenía derecho.

De acuerdo con la acusación, Mario Guzmán fue arrestado el 1 de abril de 2026 por presentar varias reclamaciones fraudulentas relacionadas con la asignación temporal de alojamiento y recibir pagos indebidos. Las autoridades alegan que, en cuatro ocasiones, el acusado indicó falsamente que él y su familia residían en un lugar llamado “Tony’s Place” para justificar gastos reembolsables, cuando en realidad no vivían allí ni incurrieron en dichos gastos.

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Como resultado, habría obtenido ilegalmente unos $32,260 en fondos de vivienda de la Guardia Costera.

“Los cargos anunciados hoy reflejan un grave abuso de responsabilidad y confianza”, expresó el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

“Los miembros de nuestras fuerzas armadas están sujetos a los más altos estándares, y cuando esos estándares se violan, actuaremos con firmeza. Nadie está por encima de la ley”, agregó.

Guzmán, que es un suboficial de segunda clase y especialista en cumplimiento marítimo, enfrenta cargos por declaraciones falsas, reclamaciones fraudulentas contra el Gobierno, fraude electrónico y robo de propiedad gubernamental.

De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.