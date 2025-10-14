Una avioneta se desplomó sobre una importante autopista de Massachusetts el lunes a la hora pico de la mañana, matando a las dos personas que iban a bordo y esparciendo escombros en llamas en la carretera.

Milagrosamente, ningún automovilista en la Interestatal 195 resultó gravemente herido, afirmó el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, en un comunicado en Facebook. Una mujer cuyo automóvil fue golpeado fue llevada a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que no amenazan su vida, según la policía estatal. Las autoridades no proporcionaron más detalles.

En videos grabados por personas en vehículos que pasaban, se podía ver una columna de humo negro elevándose sobre la I-195 desde el fuselaje del avión, que quedó sobre su costado. Quedaron escombros esparcidos en un camellón de césped y un bosque cercano.

La autopista fue cerrada en ambas direcciones cerca del lugar del accidente en Dartmouth, una ciudad a 50 millas al sur de Boston, informó el Departamento de Transporte del estado. Se reabrió parcialmente para la tarde.

El fiscal de distrito del condado Bristol, Thomas M. Quinn III, dijo que las personas que murieron fueron declaradas muertas en el lugar. Quinn los identificó como Thomas Perkins, de 68 años, y su esposa Agatha, de 66, de Middletown, Rhode Island.

Un sistema de tormentas azotaba el área con lluvia y vientos de 30 a 40 mph en el momento del accidente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La Policía de Massachusetts dijo que la avioneta posiblemente trataba de aterrizar en el Aeropuerto Regional de New Bedford. Las autoridades dijeron que, al parecer, el piloto no proporcionó al aeropuerto un plan de vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que un Socata TBM-700 despegó del aeropuerto de New Bedford y que la agencia estaba investigando el accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo en un correo electrónico que no podía responder a consultas de los medios debido al cierre del gobierno.

El alcalde expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y señaló que estaba “agradecido de que el accidente milagrosamente no resultara en lesiones graves para los automovilistas”.