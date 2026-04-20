La compañía espacial Blue Origin admitió este lunes que desplegó el satélite de un cliente en una órbita equivocada durante su última misión, en la que reutilizó por primera vez uno de los propulsores de su cohete New Glenn.

“Aunque estamos complacidos con la recuperación nominal del propulsor, claramente no entregamos la misión que nuestro cliente quería, y que nuestro equipo esperaba. Los datos iniciales sugieren que en nuestra segunda quema GS2, uno de los motores BE-3U no produjo suficiente empuje para alcanzar nuestra órbita objetivo”, dijo el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, en la red social X.

Limp añadió que ya están investigando “la anomalía (...) para aprender de los datos e implementar las mejoras necesarias para regresar rápidamente a las operaciones de vuelo”.

PUBLICIDAD

El satélite pertenece a la compañía AST SpaceMobile, con quien aseguró que Blue Origin permanece en comunicación constante y confió en que continúe su asociación.

Las acciones de AST SpaceMobile cayeron un 5.30 % en el NASDAQ al término de la sesión de este lunes.

La misión de Blue Origin, la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, despegó el domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) a las 7:25 hora local (11:25 GMT) con un propulsor reusado, que después de la separación de las dos etapas del cohete fue recuperado en el Atlántico, aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento.

Este sistema de lanzamiento fue el mismo que Blue Origin utilizó en la segunda misión del poderoso cohete de unos 98 metros en noviembre pasado, cuando logró aterrizar el propulsor sobre una plataforma en el mar después de un intento fallido a inicios de 2025.

Hasta ese momento, tan solo SpaceX, fundada por el multimillonario Musk, había demostrado con éxito este tipo de reutilización en vuelos orbitales con sus cohetes Falcon 9, e incluso con su enorme Starship.

La segunda etapa del cohete continuó su trayectoria al espacio para cumplir su misión principal de poner en órbita al satélite de comunicaciones.

La reutilización del New Glenn es crucial para la viabilidad económica de la empresa de Bezos, que aspira a usarlo en la misión Escapade de la NASA a Marte, destinada a estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético del planeta, lo que proporcionará a los científicos información esencial sobre cómo perdió su atmósfera.