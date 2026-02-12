Dos buques de la Armada desplegados como parte de la masiva acumulación militar de la administración Trump en el Mar Caribe han chocado, dejando a dos soldados con heridas leves, dijo el jueves el Comando Sur de Estados Unidos.

El destructor USS Truxtun y el buque de suministros USNS Supply colisionaron el miércoles cuando el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros. En esta maniobra, los buques suelen navegar en paralelo, normalmente a centenares de metros de distancia, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través de mangueras y cables.

Según el comunicado militar, dos miembros del personal sufrieron heridas leves tras la colisión y ambos se encuentran en situación estable. Según el Mando Sur, los dos buques navegan ahora con seguridad.

El USS Truxtun es una reciente incorporación a la amplia presencia naval en el Caribe, que asciende a 12 buques, entre ellos el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de infantes de marina.

La administración republicana construyó la mayor presencia militar en la región en generaciones antes de llevar a cabo una serie de ataques mortales contra presuntos barcos de la droga desde septiembre, incautando petroleros sancionados y llevando a cabo una incursión sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que volver a puerto durante varios días para llevar a cabo “una reparación emergente de equipos” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un oficial de la Armada, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles operativos sensibles.

El Wall Street Journal fue el primero en informar de la colisión, poco frecuente entre los buques de guerra. La colisión más reciente de la Marina se produjo en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman colisionó con un buque mercante a las afueras del Canal de Suez, cerca de Port Said (Egipto). El Truman sufrió daños menores, pero no hubo heridos.

Una investigación publicada en diciembre reveló que, como el portaaviones iba con retraso, el oficial que lo conducía lo hizo a una velocidad insegura.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.