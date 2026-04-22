Un hombre acusado de una serie de tiroteos cerca de Atlanta que dejaron tres personas muertas, incluida una empleada del Departamento de Seguridad Nacional que paseaba a su perro, murió en la cárcel la noche del martes, informaron las autoridades.

Olaolukitan Adon Abel, de 26 años, fue encontrado inconsciente en su celda, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de DeKalb. Los funcionarios realizaron maniobras para salvarle la vida al veterano de la Marina de Estados Unidos, pero posteriormente fue declarado muerto.

La causa oficial de la muerte no ha sido determinada, pero las autoridades no sospechan de un acto criminal, según la oficina. Los funcionarios están llevando a cabo una revisión interna.

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Adon Abel estaba acusado de matar a Prianna Weathers, de 31 años, y a Lauren Bullis, auditora del DHS de 40 años, en el ataque de la semana pasada. Las autoridades también buscaban presentar un cargo adicional de asesinato por Tony Mathews, de 49 años, quien resultó herido en el ataque y murió el domingo.

Las autoridades no han ofrecido un posible motivo para los tiroteos. No está claro si Adon Abel conocía a alguna de las víctimas; la policía ha dicho que cree que al menos una fue atacada al azar.

Los compañeros de vivienda de Adon Abel dijeron a The Associated Press que, poco antes de los tiroteos, tuvo una fuerte discusión por el aire acondicionado en su casa y salió furioso. Vivía con otras seis personas en unidades separadas dentro de la vivienda.

El ciudadano originario del Reino Unido obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2022 mientras servía en la Marina de EE. UU. y estaba destinado en el área de San Diego.

Los ataques llamaron rápidamente la atención de la administración Trump, con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, expresando preocupación de que Adon Abel hubiera recibido la ciudadanía estadounidense cuando el demócrata Joe Biden era presidente. Mullin enumeró una serie de presuntos delitos anteriores de Adon Abel, pero no está claro si alguno de ellos ocurrió antes de que se convirtiera en ciudadano.