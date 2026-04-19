En su intento por mantener su escaño en el Senado de Estados Unidos este otoño, el republicano de Ohio, Jon Husted ha sido incapaz de escapar de la sombra de un escándalo de soborno de 60 millones de dólares que ha sacudido la política estatal durante más de cinco años.

Husted fue llamado recientemente a declarar como testigo de la defensa en el juicio penal de dos antiguos ejecutivos del sector energético, testimonio que podría tener que repetirse después de que un jurado en desacuerdo anulara el juicio en marzo. Un juez de Akron programó el nuevo juicio para el 28 de septiembre, lo que significa que Husted podría volver al estrado una semana antes de que comience la votación anticipada para las elecciones de noviembre.

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El ex vicegobernador y ex secretario de Estado de Ohio nunca ha sido acusado de ningún delito. Sin embargo, el amplio historial público que ha surgido del escándalo ha suscitado dudas sobre los tratos de Husted con actores clave que han sido acusados o encarcelados en la trama, que giraba en torno a la aprobación legislativa de un rescate de 1,000 millones de dólares para las dos centrales nucleares del estado.

Es demasiado pronto para saber si la asociación de Husted con el juicio será un lastre político para el senador de primer mandato, que en otoño se espera que se enfrente a Sherrod Brown, un demócrata expulsado del Senado en 2024.

En un signo potencial de preocupación, el principal comité de acción política de los republicanos del Senado, el Fondo de Liderazgo del Senado, anunció recientemente planes para gastar 79 millones de dólares en nombre de Husted. Eso es aproximadamente una cuarta parte de su gasto nacional previsto en ocho carreras por el Senado muy disputadas.

Husted dice que no participó en el proyecto de ley de rescate

Cuando se le preguntó en 2022 qué papel había desempeñado en la ley de rescate, conocida como House Bill 6, Husted respondió: “Ninguno”. Desde entonces ha reiterado esa postura en numerosas ocasiones, incluso cuando las pruebas reveladas en el caso han suscitado dudas sobre su implicación.

Los calendarios de Husted que salieron a la luz durante el reciente juicio contra ejecutivos de la empresa de servicios públicos FirstEnergy, con sede en Akron, mostraban una serie de reuniones o llamadas telefónicas adicionales que mantuvo con el ex director general Chuck Jones, con el ex máximo regulador de los servicios públicos del estado, ya fallecido, y con el entonces presidente de la Cámara de Representantes de Ohio, Larry Householder. Todos ellos formaban el triángulo de influencias que, según los fiscales federales, constituye el núcleo de la trama. Los calendarios de Husted fueron obtenidos por el Ohio Capital Journal a través de una solicitud de registros públicos y han sido revisados por The Associated Press.

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Jones y Michael Dowling, antiguo miembro del grupo de presión de FirstEnergy, fueron acusados por su presunta participación en el escándalo de los sobornos y serán juzgados de nuevo en otoño. Householder cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarado culpable en 2023 de orquestar la trama, que FirstEnergy ha admitido haber suscrito.

Las interacciones señaladas en los calendarios de Husted se produjeron en torno a la época en que se estaba elaborando y aprobando el proyecto de ley de rescate. Las pruebas presentadas en varios casos mostraban a Jones y Dowling discutiendo una presión de Husted para que se incluyeran subvenciones adicionales en la legislación.

Husted ha negado sistemáticamente haber desempeñado un papel en la creación de la legislación, así como tener conocimiento de cualquier actividad delictiva en torno al proyecto de ley.

En una entrevista concedida a NBC4 en enero, Husted declaró: “Mi papel estaba muy claro. Quería que las centrales nucleares siguieran operativas”. Dijo que se trataba de “mantener esas centrales abiertas y mantener las luces encendidas para millones de habitantes de Ohio”.

Husted se refirió en un intercambio de textos a las negociaciones sobre las subvenciones

En junio de 2019, Jones envió a Dowling por mensaje de texto capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con Householder en la que se sugería que Husted estaba trabajando en nombre de FirstEnergy para ampliar el plazo de las subvenciones a las centrales nucleares de seis a diez años.

Jones instó a Householder a “negociar duramente” 10 años de subvenciones o se vería obligado a volver a tratar el tema antes de que terminara su mandato. “Uf, eso añade 600 millones de dólares”, escribió Householder sobre una cantidad adicional de la que no se había informado anteriormente. El proyecto de ley preveía cobrar a los contribuyentes de Ohio 150 millones de dólares al año en subvenciones nucleares.

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“Husted me llamó hace 2 noches y se suponía que lo conseguiría en la versión del Senado”, respondió Jones.

“No es un legislador”, respondió Householder sobre Husted, que por entonces era vicegobernador.

“Lo sé, pero dijo que los líderes del Senado le escucharían”, replicó Jones. “No cumplió”.

Los textos formaban parte de las pruebas reunidas en el juicio penal de Householder. Cuando se le ha preguntado a Husted sobre estos intercambios, ha insistido en que no probaban que él participara en la negociación.

“No sé de qué me está hablando. No estábamos implicados”, dijo Husted cuando se le preguntó por los textos durante una rueda de prensa no relacionada con 2024. “Los textos a otras personas - textos a otras personas compartidos entre ellos - no tienen nada que ver conmigo. Y yo no participé en esa conversación”.

Salen a la superficie donaciones de servicios públicos a beneficio de Husted

Un antiguo miembro de un grupo de presión de Ohio dijo a los agentes federales que FirstEnergy y FirstEnergy Solutions, la filial propietaria de las centrales nucleares a las que ayudó el rescate, canalizaron dinero negro a organizaciones sin ánimo de lucro que beneficiaban a Husted y al gobernador Mike DeWine, republicano.

Según las notas de su entrevista con el Departamento de Justicia obtenidas por The Associated Press y no informadas previamente, el cabildero Neil Clark identificó a uno de los grupos como Freedom Frontier. Ese fue el mismo grupo que recibió una contribución de 1 millón de dólares en 2017 marcada internamente por FirstEnergy como “campaña de Husted.” La donación salió a la luz a través de documentos presentados en una demanda por accionistas de FirstEnergy y obtenidos a través de una solicitud de registros por cleveland.com. Husted era candidato a gobernador en ese momento.

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El dinero negro se refiere a las contribuciones políticas que van a parar a determinadas organizaciones sin ánimo de lucro cuyos donantes no tienen que ser identificados públicamente. La coordinación entre estos grupos y las campañas de los candidatos suele estar prohibida por la legislación federal.

Las comunicaciones internas de FirstEnergy de 2017 y 2018, que son pruebas en una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluyen discusiones que involucran a Jones, Dowling y otros sobre la asistencia a eventos de Husted desde 2016. También reflejan la preocupación de Dowling por que las contribuciones de dinero negro se hicieran públicas.

Jones y Dowling también discutieron estrategias para contribuir bajo nombres alternativos. En julio de 2018, por ejemplo, cuando ambos estaban planeando una recaudación de fondos para DeWine-Husted en Naples, Florida, discutieron contribuir bajo un nombre mientras cubrían los costes del evento bajo otro, de modo que no habría “ningún coste facturado a (la) campaña”.

Husted declinó que se le pidieran más comentarios sobre los detalles que han ido apareciendo a medida que se desarrollaban los diversos casos en torno al escándalo de los sobornos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.