El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este martes, en una inusual reunión de generales y altos oficiales, que impondrá directivas que buscarán restaurar el “más alto estándar masculino” en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados “gordos” y “barbudos”.

“Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada combatiente (...) se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino. (...) La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo”, dijo Hegseth ante cientos de comandantes llegados desde todas partes del mundo.