El secretario de Estado de Estados Unidos, (EE.UU.), Marco Rubio, advirtió este domingo que su país continuará atacando a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico dentro de la campaña antidrogas que Washington realiza en el Caribe e insinuó que seguirían confiscando petroleros sancionados.

“Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, dijo Rubio en una entrevista con NBC News, un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para ser enjuiciado por narcoterrorismo y corrupción.

El jefe de la diplomacia de EE.UU. agregó que su país seguirá “incautando las embarcaciones que estén sancionadas con órdenes judiciales”, en aparente referencia a las confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano que Washington realizó en las últimas semanas para presionar al Gobierno del ahora prisionero Maduro.

Según Rubio, estas acciones servirán para que Caracas “resuelva” sus problemas. “Seguiremos haciendo eso, y potencialmente otras cosas, hasta que los asuntos que necesitamos ver resueltos sean abordados”, agregó sobre el Ejecutivo venezolano, liderado por la antigua vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

También insistió en que EE.UU. no está “en guerra con Venezuela” sino “contra las organizaciones de narcotráfico” y afirmó que ya han dado un “gran avance” en este sentido con la captura de Maduro, al que la Administración del presidente, Donald Trump, acusa de liderar el oscuro Cartel de los Soles.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, advirtió este sábado que EE.UU. mantendrá activo el amplio despliegue militar que mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder, defenderse a sí mismas y nuestros intereses en el área”, especificó Caine en una rueda de prensa junto a Trump y Rubio para informar sobre el operativo relámpago para sacar al venezolano de Caracas.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico desde Venezuela, Trump ordenó desde finales de agosto pasado un enorme despliegue militar en el Caribe. Con la denominada operación ‘Lanza del Sur’, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 lanchas que acusa de transportar drogas y ha matado a al menos 110 de sus ocupantes.