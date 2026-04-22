Un ex repartidor de FedEx se declaró culpable el martes de matar a una niña de 7 años después de entregar un regalo de Navidad en su casa en Texas, donde dijo a las autoridades que la atropelló accidentalmente con su furgoneta y luego la estranguló en un ataque de pánico.

Tanner Horner enfrenta la pena de muerte o cadena perpetua por el asesinato ocurrido en 2022 de Athena Strand, cuyo cuerpo fue encontrado dos días después de que se reportara su desaparición en el pueblo rural de Paradise, cerca de Fort Worth. Ahora, el jurado decidirá su castigo.

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“Lo único cierto que Tanner Horner le dijo a las autoridades es que la mató”, dijo el fiscal del condado de Wise, James Stainton, durante los alegatos iniciales. “El patrón y la red de mentiras que construyó serán difíciles de seguir. Es mentira tras mentira tras mentira tras mentira.”

Mientras la madrastra de Athena testificaba, al jurado se le mostró una imagen de Athena tomada de un video dentro del camión de reparto. Ella aún estaba viva y sentada de rodillas detrás del asiento del conductor.

Stainton afirmó que la versión que Horner dio a las autoridades —que la atropelló con su vehículo y entró en pánico— es una “mentira absoluta”. Dijo que la niña no estaba herida cuando Horner la subió al vehículo.

“La primera cosa que Tanner Horner le dice a Athena cuando la recoge y la mete en ese camión, se inclina y le dice: ‘No grites o te haré daño’. Lo dice dos veces”, señaló Stainton.

Stainton dijo al jurado que la evidencia en el caso es “dura”, y que verán videos de lo ocurrido ese día y luego escucharán audio después de que la cámara haya sido cubierta.

“Van a escuchar lo que un hombre de 250 libras puede hacerle a una niña de 67 libras”, dijo Stainton. “Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio.”

Añadió que Athena luchó contra Horner, y que el ADN de él fue encontrado debajo de sus uñas. También dijo que el ADN de Horner fue hallado “en lugares donde no debería encontrarse en una niña de 7 años”.

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Según una orden de arresto, Horner dijo a las autoridades que estranguló a Athena después de atropellarla accidentalmente con su furgoneta mientras hacía una entrega. Indicó a los investigadores que la niña no estaba gravemente herida tras el impacto mientras él retrocedía, pero entró en pánico y la metió en su vehículo.

Horner dijo que no quería que ella le contara a su padre lo sucedido, por lo que primero intentó romperle el cuello y, al no lograrlo, la estranguló con sus manos en la parte trasera de la furgoneta, según la orden. El documento también señala que Horner llevó a los investigadores al lugar donde dejó el cuerpo de Athena.

En los alegatos iniciales, el abogado de Horner, Steven Goble, dijo al jurado: “Cuando lo que está dañado es el cerebro de una persona, no se ve.”

Aunque reconoció que la evidencia contra Horner era “abrumadora” y “terrible”, dijo al jurado que la madre de Horner bebió alcohol durante el embarazo, que él tiene autismo y ha sufrido de “varias enfermedades mentales a lo largo de su vida”, además de haber estado expuesto a una “gran cantidad de plomo”.

Goble pidió al jurado que lo sentenciara a cadena perpetua.

Ashley Strand, madrastra de Athena, dijo al jurado que el paquete que Horner había entregado era un regalo de Navidad para la niña: una caja de Barbies “You Can Be Anything”. Strand, quien desde entonces se divorció del padre de Athena, dijo que la niña disfrutaba vivir en el campo, donde podía “correr libremente”.

El juicio fue trasladado del condado rural de Wise a Fort Worth después de que los abogados de Horner argumentaran que no recibiría un juicio justo allí.