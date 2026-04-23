Si ha echado de menos buscar un juguete en una caja de cereales, está de suerte.

WK Kellogg Co. anunció el jueves que, por primera vez en más de una década, incluirá juguetes en algunos de sus cereales para el desayuno.

A partir del domingo, las cajas de edición especial de Frosted Flakes, Froot Loops, AppleJacks y Corn Pops tendrán juguetes de plástico con la forma de los personajes de “Toy Story 5”, de Disney y Pixar. La película llegará a los cines en junio.

Los juguetes de plástico solían ser un pilar de los cereales para el desayuno, pero han ido desapareciendo gradualmente a medida que los fabricantes intentaban reducir costes y los consumidores se preocupaban por la asfixia y otros peligros. Kellogg fue criticada en 2004 por incluir relojes de Spiderman con pilas de mercurio en sus cajas de cereales, por ejemplo.

Kellogg cree que “Toy Story 5” es una buena opción para la reintroducción, ya que explora el papel de los juguetes en un mundo impulsado por la tecnología.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.