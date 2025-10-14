La tormenta tropical Lorenzo se debilitaba el martes mientras avanza por aguas abiertas del océano Atlántico y aún no representa una amenaza para tierra, dijeron los meteorólogos.

La tormenta se encontraba a unos 2,230 kilómetros (1,385 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde el martes y tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en Miami. Se movía hacia el noroeste a 24 km/h (15 mph).

No había alertas ni avisos costeros en efecto.

La tormenta tiene vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia afuera hasta 110 km (70 millas) desde el centro. Se espera que gire hacia el norte más tarde el martes y luego hacia el noreste en los próximos días.