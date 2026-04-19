El FBI y el Departamento de Justicia se esfuerzan por reconstruir una plantilla mermada tras la oleada de despidos del año pasado, y sus dirigentes están suavizando los requisitos de contratación y acelerando el reclutamiento de forma que algunos funcionarios y ex funcionarios consideran una rebaja de las normas aceptadas desde hace tiempo.

El FBI ha recurrido a campañas en las redes sociales para atraer aspirantes, ha ofrecido formación abreviada a candidatos de otras agencias federales y ha relajado los requisitos para el personal de apoyo que quiera convertirse en agente, según personas familiarizadas con los cambios y comunicaciones internas vistas por The Associated Press. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha abierto la puerta a la contratación de fiscales recién salidos de la facultad de Derecho para ayudar a cubrir las vacantes en las fiscalías de todo el país.

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Algunos agentes actuales y antiguos también afirman que el FBI está ascendiendo a puestos de dirección a empleados con menos experiencia de la que sería habitual para esos puestos.

Los movimientos reflejan un esfuerzo más amplio para estabilizar una fuerza de trabajo tensa por las jubilaciones y renuncias provocadas en parte por las preocupaciones sobre la politización del departamento por parte de la administración Trump, junto con los despidos de abogados, agentes y otros empleados considerados insuficientemente leales a la agenda del presidente republicano. Los críticos de los cambios dicen que equivalen a una reducción de los estándares para una institución policial que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de su experiencia profesional y es responsable de todo, desde la prevención de ataques terroristas hasta la construcción de complejos enjuiciamientos por corrupción pública.

“Es una señal de, entre otras cosas, la dificultad que el departamento está teniendo ahora mismo para mantener y reclutar gente”, dijo Greg Brower, un ex fiscal federal en Nevada que dejó el FBI en 2018 como su principal enlace con el Congreso.

El FBI defendió los cambios como una modernización necesaria de su proceso de contratación, afirmando que está racionalizando, no rebajando, los estándares y eliminando lo que dice que eran pasos “burocráticos” en el proceso de solicitud. Dijo que los solicitantes seguían siendo evaluados “en las mismas competencias”.

“La Oficina mantiene un alto nivel de exigencia para los empleados actuales y potenciales, y hay un riguroso proceso de solicitud y de antecedentes para unirse al FBI”, dijo el FBI en un comunicado.

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Sin requisitos

El FBI es considerado desde hace tiempo el principal organismo policial federal del país, con un proceso de selección basado en pruebas de aptitud física, un examen de redacción, una entrevista y una academia de formación en Quantico (Virginia).

Los elementos del régimen se han ido modificando periódicamente para adaptarlos a las necesidades de la agencia, incluso el año pasado bajo la dirección del Director del FBI, Kash Patel.

Con el mantra de “dejar que los buenos policías sean policías”, Patel anunció el pasado otoño que los traslados desde otros organismos, como la Administración para el Control de Drogas, podrían completar una academia de formación de nueve semanas en lugar de la academia tradicional, que dura más de cuatro meses. El cambio irritó a algunos funcionarios y ex funcionarios que afirman que los protocolos del FBI, su cultura profesional y la diversidad de casos que trata contribuyen a distinguirlo de otros organismos.

En el caso de los empleados del personal de apoyo que deseen convertirse en agentes, la oficina ha declarado recientemente que renunciará a los requisitos de una evaluación escrita y una entrevista con un panel de tres miembros de agentes del FBI destinados a evaluar la experiencia de vida y el juicio, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir los movimientos y un mensaje interno escrito visto por la AP.

El FBI dijo que los empleados a bordo seguirían necesitando recomendaciones de un jefe superior y completar la formación de Quantico.

“No estamos rebajando los estándares ni eliminando cualificaciones en modo alguno. Lo que estamos haciendo es racionalizar el proceso para eliminar pasos burocráticos y duplicados en el sistema de solicitud de los empleados a bordo”, dijo el FBI en un comunicado, y agregó: “Estos son cambios basados en una amplia variedad de comentarios de agentes exitosos con más de 20 años de experiencia.”

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Patel se jactó en enero de un aumento del 112% en el número de solicitudes, y el FBI afirma que tiene un “camino despejado” para incorporar unos 700 agentes especiales este año y que su actual promoción de Quantico es una de las más numerosas de los últimos años. Sin embargo, algunas personas familiarizadas con el asunto afirman que un aumento de las solicitudes no se corresponde necesariamente con un aumento de los reclutas de alto calibre que pueda compensar el desgaste que ha sufrido la oficina.

En el otro extremo del espectro laboral, el FBI también se enfrenta a la rotación de altos cargos, incluidos los agentes especiales al mando, el título que se da a los líderes de la mayoría de las 56 oficinas de campo del FBI. Algunos fueron despedidos por Patel el año pasado y otros se jubilaron. Muchas oficinas están ahora dirigidas por alguien que lleva menos de un año en el puesto.

Ante las dificultades para cubrir algunos de los puestos, según funcionarios y ex funcionarios, el FBI ha actuado con rapidez para ascender a los agentes, según afirman personas familiarizadas con el asunto. Esto incluye elevar el rango de los agentes especiales adjuntos a agentes especiales encargados y abrir la puerta a que se considere a empleados para puestos de liderazgo sin la experiencia significativa en la sede que el FBI consideraba históricamente necesaria para una visión holística de las operaciones de la oficina.

Como presentador de un podcast conservador antes de convertirse en director, Patel había hablado de cerrar la sede del FBI y transformarla en un museo del “Estado profundo” y dijo a sus colegas en su primer día como director que trasladaría a cientos de empleados de Washington al terreno.

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“Como agente de campo, tienes la mentalidad de un agente de campo, tienes la visión de un agente de campo”, dijo Chris Piehota, un alto ejecutivo retirado del FBI. Sin una experiencia adecuada en la sede central, añadió, no se conoce “el aspecto empresarial del FBI, el aspecto logístico del FBI o la jungla política” que puede acompañar al trabajo.

Cambios en Justicia

El Departamento de Justicia, por su parte, ha rebajado los requisitos de contratación de algunos fiscales federales.

Funcionarios del Departamento suspendieron recientemente una política según la cual las fiscalías sólo contratan a fiscales con al menos un año de experiencia en el ejercicio de la abogacía. El departamento no explicó la razón, pero dijo en un comunicado que está “orgulloso de potenciar a los fiscales jóvenes y apasionados y ofrecer a los abogados de todos los niveles la oportunidad de invertir su talento en mantener seguras a sus comunidades.”

Se produce en un momento en el que algunas partes de la agencia están luchando para mantener el ritmo de la carga de trabajo en medio de una escasez crítica de personal, con el departamento reconociendo recientemente que ha perdido casi 1.000 fiscales adjuntos.

En Minnesota, por ejemplo, la fiscalía federal se ha visto sacudida por las dimisiones en medio de la frustración por la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración por parte de la administración y la respuesta del departamento a los tiroteos mortales contra civiles por parte de agentes federales.

La sede del Departamento de Justicia en Washington también ha sufrido pérdidas de personal.

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El número de abogados de la Sección de Delincuencia Violenta y Chantaje de la División de lo Penal, que persigue a los grupos de delincuencia organizada y a las bandas violentas, ha disminuido considerablemente, aunque la sección está intentando contratar más abogados. La sección de la División de Seguridad Nacional que se ocupa de los casos de espionaje ha registrado un descenso del 40% en el número de fiscales.

El departamento dijo en un comunicado que ha visto un aumento en las denuncias penales y acusaciones a pesar de una pérdida de fiscales, lo que subraya la institución “hinchada, ineficaz y militarizada” que dice que la administración heredó.

Los funcionarios han reclutado a abogados militares para que actúen como fiscales especiales en algunas oficinas. La administración también ha utilizado las redes sociales para reclutar candidatos. Una publicación reciente de la oficina del FBI en Omaha, Nebraska, decía: “Una vocación más grande que uno mismo. Una misión que importa. Si estás preparado para el reto, hay un lugar para ti en el equipo del FBI”.

Chad Mizelle, que fue jefe de gabinete de la primera fiscal general de Trump, Pam Bondi, instó recientemente a los abogados a ponerse en contacto con él en X si quieren ser fiscales, “y apoyar al presidente Trump y la agenda contra el crimen”. El post de Mizelle levantó cejas no solo porque los fiscales federales no han sido generalmente solicitados a través de las redes sociales, sino también porque el apoyo al presidente no ha sido un requisito previo para los empleados de carrera.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.