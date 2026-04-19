Una maestra de educación especial enfrenta cargos en Florida tras ser presuntamente captada en video mientras agredía a un niño de ocho años diagnosticado con autismo dentro de un salón de clases.

Según informes de la Policía de Hialeah, el incidente ocurrió el pasado 4 de marzo en la Primera Iglesia Hispana De La Biblia Abierta, donde opera una academia cristiana en la que trabajaba Nikol Marie Rodríguez. De acuerdo con el informe de arresto, la maestra fue grabada mientras sujetaba al menor por los brazos, lo hacía girar en el suelo y posteriormente le colocaba los brazos hacia atrás, provocándole dolor y forzando sus hombros hacia afuera.

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Nikol Marie Rodríguez, maestra arrestada en Florida. ( Fotocaptura )

Las autoridades señalan que el incidente no fue aislado. Imágenes de vigilancia también muestran a la docente presuntamente empujando con fuerza la parte superior del cuerpo y la cabeza del menor contra el suelo, mientras lo inmovilizaba con su peso. Durante el forcejeo, el niño intentaba liberarse, según la descripción policial.

El reporte, que publicaron medios como NBC, indica que el menor, quien además padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), no mostraba comportamiento violento al momento del incidente. Sin embargo, la situación escaló hasta que la maestra lo empujó contra una mesa. Esa misma noche, su madre se percató lesiones que incluían moretones, rasguños y una pequeña herida en uno de sus brazos.

Rodríguez, de 29 años, fue arrestada y enfrenta un cargo de abuso infantil sin causar gran daño corporal.

Un juez le fijó una fianza de $5,000, que fue prestada, y ordenó que se mantenga alejada del menor mientras el caso continúa su curso en los tribunales.